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Байден решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом после решения ОПЕК+

Кирби: Байден решил пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Джо Байден пересматривает отношения США с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в в интервью CNN, его слова приводит Reuters.

Байден готов работать с конгрессом над пересмотром отношений с Эр-Риядом, сказал Кирби.

Ранее сенатор-демократ Роберт Менендес призвал
администрацию Байдена «немедленно заморозить» сотрудничество с Саудовской Аравией из-за действий ОПЕК+, включая поставки оружия. По его мнению, решение о сокращении нефтедобычи послужит «гарантией» для России на Украине. Менендес отметил, что «нельзя играть сразу за обе стороны» в противостоянии России и Украины, но Саудовская Аравия сделала свой выбор, «приняв решение, продиктованное экономическими интересами»

Президент, посетивший Саудовскую Аравию летом, был разочарован «недальновидным решением ОПЕК+», в то время как мировая экономика продолжает сталкиваеться с негативным воздействием военных действий на Украине, заявили помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

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