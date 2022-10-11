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Путин заявил, что Россия привержена нераспространению ядерного оружия

Владимир Путин рассчитывает на снижение «опасной риторики» вокруг атомной деятельности
Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности в мире и призвал к снижению такой риторики. Он также выразил готовность обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Рафаэль Гросси и Владимир Путин
Рафаэль Гросси и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий, однако политизация атомной деятельности в мире остается на опасном уровне. Об этом на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил президент России Владимир Путин, трансляцию вел РБК.

«Мы [Россия] всегда выступали за то, чтобы государства всегда имели доступ к мирному атому и при этом считаем и считали раньше, наша позиция заключается в том, что нужно все делать для ограничения распространения военных ядерных технологий», — сказал глава государства.

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В то же время Путин отметил, что Россия констатирует опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призывает к снижению такой риторики.

Также глава государства заявил о готовности обсудить с Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС. В свою очередь гендиректор МАГАТЭ отметил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, и подчеркнул, что с нетерпением ждет беседы с Путиным.

О планах главы МАГАТЭ посетить Россию, а затем Украину пресс-служба организации сообщила 1 октября. Гросси, в частности, планировал обсудить с президентами Путиным и Владимиром Зеленским создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале военных действий на Украине. Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС и предупреждали о риске ядерной аварии. В конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС, обнаружила физические повреждения, а также указала на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

Создание зоны безопасности вокруг АЭС Гросси обсуждал с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым на полях 77-й Генассамблеи ООН в конце сентября. По словам Гросси, сам факт, что в обсуждении участвуют представители обеих сторон конфликта, говорит о том, что у сторон «есть мощная база» для достижения договоренностей.

Запорожская АЭС расположена на территории Запорожской области. С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль. В тот же день Путин распорядился принять в федеральную госсобственность Запорожскую АЭС.

11 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключена к российской энергосистеме, перетока из Украины нет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие Владимир Путин МАГАТЭ Запорожская АЭС
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