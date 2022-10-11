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Кремль описал ожидания от саммита G7 словами о продолжении конфронтации

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от саммита стран G7, заявил, что конфронтация продолжится из-за поставок на Украину вооружений западными странами, сообщает корреспондент РБК.

«Дальнейшие поставки оружия Киеву уже анонсированы самыми разными странами и весьма широко. Конечно, мы будем внимательно все это отслеживать. Настрой накануне саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли страны договориться о новых поставках оружия и что Кремль думает по поводу встречи.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о созыве экстренной встречи стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Такое заявление он сделал после ракетных ударов России.

10 октября российское Минобороны объявило, что военные нанесли ракетные удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — утверждали в ведомстве. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве и других крупных городах. В результате в стране наблюдались перебои в электро- и водоснабжении, работе транспорта, а также со связью и интернетом. Удар был нанесен после подрыва грузовика на Крымском мосту двумя днями ранее, который президент Владимир Путин назвал терактом со стороны украинских спецслужб.

Утром 11 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Власти сообщили о взрывах в десяти регионах. Затем российские военные вновь отчитались о нанесении удара по украинским объектам военного управления и энергетической системы и достижении цели.

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