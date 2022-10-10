Что может последовать за ударами по инфраструктуре Украины И означает ли развертывание группировки войск России и Белоруссии перспективу второго фронта

После российских ударов по инфраструктурным объектам Украины президент Белоруссии объявил о создании совместной с Москвой военной группировки, а лидеры G7 назначили экстренный саммит. К чему это может привести — разбирался РБК

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Удары по украинским инфраструктурным объектам

Утром 10 октября Россия нанесла серию ударов по объектам военной и гражданской критической инфраструктуры Украины, включая расположенные в крупнейших городах — Киеве, Львове, Харькове и других. Всего сообщалось о взрывах в 15 регионах. В результате, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, возникло более 30 пожаров. Было частично нарушено электроснабжение в 15 областях. Погибли 11 человек, ранены 89.

«Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг», — обобщил украинский президент Владимир Зеленский на видео, снятом во дворе его офиса на Банковой улице в Киеве.

Многие населенные пункты оказались обесточены частично, в некоторых начали с перебоями работать водопровод и городской транспорт. В украинской столице введен график аварийного отключения электроснабжения, частично ограничена подача электричества промышленным предприятиям и бытовым потребителям, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, прошедшем в этот же день, заявил, что «сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он предупредил, что в случае продолжения попыток терактов ответы России будут жесткими и «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России».

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Накануне Путин после доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, посвященного расследованию обстоятельств взрыва на Крымском мосту 8 октября, в результате чего обрушились два пролета путепровода и движение по нему было ограничено, объявил, что это была террористическая атака на критические объекты российской инфраструктуры, организованная украинскими спецслужбами.

Совещание в Минске

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с руководством военных и правоохранительных структур республики, посвященную национальной безопасности. Он заявил, что накануне Минск по неофициальным каналам «предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины», а также объявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск (РГВ). По словам Лукашенко, основу РГВ составят войска Белоруссии. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, — продолжил он. — Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней».

В рамках развертывания РГВ Лукашенко поручил принять и разместить российских военных на территории республики. «Это будет не одна тысяча человек. Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — сказал он участникам совещания.

Определение РГВ дано в первой главе принятой в прошлом году военной доктрины Союзного государства — это совместные войска для отражения возможной агрессии, объединенные и действующие по совместному плану, если опасность угрожает обеим странам. Использование РГВ предусматривается и белорусской военной доктриной (пункт 43 главы 8). Использование белорусских войск в рамках РГВ определяется двусторонними договорами с Россией, командует группировкой объединенное командование.

Пока о создании такого командования ни белорусские, ни российские власти официально не объявляли.

В участии РГВ в спецоперации на Украине нет необходимости, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить», — сказал он в интервью «РИА Новости». Развертывание совместной группировки направлено на то, чтобы снять обеспокоенность Белоруссии из-за действий «оппонентов», прежде всего Польши, которая, по словам Картаполова, приступила к развертыванию соединений на границе с республикой. Какова будет численность этой группировки, пока говорить рано — решение будет принято генеральными штабами обеих стран, добавил депутат.

Конституция Белоруссии (с учетом поправок, принятых в декабре прошлого года) прямо исключает военную агрессию со стороны Белоруссии против других стран. Президент страны может направлять белорусских военных за границу после одобрения этого шага Всебелорусским народным собранием.

По данным издаваемого Международным институтом стратегических исследований (IISS) справочника Military Balance за 2021 год, численность белорусских вооруженных сил составляет более 45 тыс. человек, из них около 11 тыс. — сухопутные войска, почти 12 тыс. — военно-воздушные силы. Минск располагает более чем 500 танками, более чем 700 единицами артиллерии и РСЗО, почти сотней ракетных комплексов «Точка-У» и «Эльбрус», а также 72 самолетами — в основном это истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

При этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в понедельник назвал вбросами сообщения о якобы готовящемся нападении на Украину. «У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги — значит, войны не будет», — заявил он. «Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим ее тоже», — цитирует Хренина БелТА.

Экстренный саммит G7

На фоне ракетных ударов Зеленский провел телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, британским премьером Лиз Трасс и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогам которых лидеры договорились о созыве экстренной встречи G7. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях», — написал Ермак в своем телеграм-канале. Информацию о проведении видеоконференции стран «Большой семерки» во вторник подтвердил и официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Кроме того, Зеленский провел экстренные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. «Будем работать над консолидацией международной поддержки, укреплением обороноспособности Украины, восстановлением разрушенного, а также усилением изоляции России», — написал Зеленский в «Твиттере».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжить поддержку Украины в экономическом, гуманитарном и военном направлениях.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в разговоре с РБК предположил, что лидеры G7 по итогам видеосаммита подтвердят свою позицию о продолжении оказания Украине военной, финансовой и экономической поддержки, а также выступят с осуждением ракетных ударов России по украинской инфраструктуре. «При этом я не думаю, что будут приняты какие-то принципиальные решения о повышении уровня вовлеченности «Большой семерки» в конфликт, поскольку такие решения создавали бы высокий риск эскалации, чего в странах G7, я думаю, не хотят. Скорее всего, правильные слова, с точки зрения Запада, будут сказаны, но этим и ограничится», — добавил Кортунов.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев сказал РБК, что не видит ничего фундаментально нового, что Запад мог бы сделать в отношении России после понедельничных ударов. «Могут дальше расширяться списки лиц, находящихся под санкциями, меры экспортного контроля. Но это все происходило бы и без ответного удара. Я бы не сказал, что он играет какую-то критическую роль в санкционной политике Запада», — сказал Тимофеев. По его мнению, это очередной повод принять ограничительные меры в отношении России, но серьезно они ничего не изменят.