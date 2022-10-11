На Украине сообщили о взрывах в шести регионах
Утром 11 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Власти ряда регионов заявили об обстрелах, СМИ сообщают о взрывах в нескольких областях.
В Винницкой области Украины «есть попадания», сообщил в телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Борзов. Как свидетельствуют сообщения украинских СМИ, в том числе УНИАН и «Лига», изначально в сообщении Борзова говорилось об «атаке на Ладыжинскую ТЭС», однако в настоящий момент такого поста в канале у главы региона нет.
Администрация города Ладыжина сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что на ТЭС повреждено энергетическое оборудование, на ней остался только критически необходимый персонал, остальные работники находятся в укрытиях.
В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий в телеграм-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО. О работе ПВО заявил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.
«Страна.ua» и УНИАН сообщили о взрывах в Одесской области. «Фокус» передает, что сообщения о взрывах поступили также из Ровенской и Кривого рога (Днепропетровская область). Глава Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале попросил жителей пройти в укрытия.
10 октября в Киеве и других крупных городах страны, включая Харьков, Львов, Хмельницкий, сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове остановили метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком встал транспорт. По данным украинской Госслужбы по ЧС, в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии. Госспецсвязь Украины сообщила о перебоях в работе мобильного интернета в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. По данным ГСЧС Украины, погибли 14 человек, 97 получили травмы.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов.