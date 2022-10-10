Взрывы в городах Украины. Главное

В понедельник взрывы произошли сначала в Киеве, позднее о них стали сообщать власти других регионов. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в некоторых городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пропал свет

Утром 10 октября украинские СМИ и чиновники сообщили о взрывах в крупных городах, в том числе в центре Киева. Эскалация последовала после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин накануне назвал терактом против критической инфраструктуры.

Что известно о взрывах на Украине

Киев и область

Утром в Шевченковском районе в центре города произошли несколько взрывов, сообщил мэр Виталий Кличко. Жителей города попросили пройти в укрытия, центральные улицы перекрыты правоохранителями. По словам Кличко, произошло «несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города, есть пострадавшие».

Одна из ракет упала в районе памятнику Грушевскому на улице Владимирской, неподалеку находятся Академия наук Украины и административные здания, а дальше — офис СБУ.

Метро Киева остановлено и работает как укрытие. Жителей области попросили не приезжать в столицу без острой необходимости.

В Центральном вокзале Киева повреждены окна, сам он работает.

В трех районах области «прилеты, удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре», сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба. В регионе работает ПВО.

Львовская область

В регионе работает ПВО, власти «зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры», в регионе действует воздушная тревога, сообщил глава региона Максим Козицкий.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе «зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры», в городе наблюдаются перебои с мобильной связью, часть города осталось без электроэнергии, в связи этим не работают городские ТЭЦ. Школьников перевели на дистанционную учебу.

Харьковская область

В областном центре слышны взрывы, жителей попросили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, сообщил глава региона Олег Синегубов.

Харьков полностью обесточен, там был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава города Игорь Терехов.

Метро и наземный транспорт Харькова временно не работают.

Хмельницкая область

В регионе были слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава администрации Сергей Гамалий. По его словам, есть информация об «ударах по объектам инфраструктуры области», в регионе перебои со снабжением электроэнергией. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что «в результате массированных ракетных обстрелов» был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

В Хмельницком нет электричества и водоснабжения, не работает транспорт.

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Житомирская область

По энергетической инфраструктуре региона «нанесены удары», часть потребителей перевели на резервные источники питания, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Днепропетровская область

По словам главы региона Валентина Резниченко, произошла «массированная ракетная атака на область», жителей просят оставаться в укрытиях.

В Кривом Роге работает ПВО, в двух районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта критической инфраструктуры, сообщил мэр Александр Вилкул.

Сумская область

Взрыв произошел в Конотопе, во всех районах области перебои со светом, из-за этого возникли проблемы с водоснабжением, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, «в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры, есть раненые».

Ивано-Франковская область

Глава обладминистрации Светлана Онищук сообщила об «ударах по объектам критической инфраструктуры в области».

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что весь транспорт в городе остановили, предприятия попросили до конца дня работать онлайн. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Ровенская область

В регионе работает ПВО, школьников перевели на дистанционный режим обучения, сообщил глава администрации Виталий Коваль.

Транспорт и связь