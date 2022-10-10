Взрывы в городах Украины. Главное
В понедельник взрывы произошли сначала в Киеве, позднее о них стали сообщать власти других регионов. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в некоторых городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пропал свет
Утром 10 октября украинские СМИ и чиновники сообщили о взрывах в крупных городах, в том числе в центре Киева. Эскалация последовала после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин накануне назвал терактом против критической инфраструктуры.
Что известно о взрывах на Украине
Киев и область
- Утром в Шевченковском районе в центре города произошли несколько взрывов, сообщил мэр Виталий Кличко. Жителей города попросили пройти в укрытия, центральные улицы перекрыты правоохранителями. По словам Кличко, произошло «несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города, есть пострадавшие».
- Одна из ракет упала в районе памятнику Грушевскому на улице Владимирской, неподалеку находятся Академия наук Украины и административные здания, а дальше — офис СБУ.
- Метро Киева остановлено и работает как укрытие. Жителей области попросили не приезжать в столицу без острой необходимости.
- В Центральном вокзале Киева повреждены окна, сам он работает.
- В трех районах области «прилеты, удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре», сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба. В регионе работает ПВО.
Львовская область
- В регионе работает ПВО, власти «зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры», в регионе действует воздушная тревога, сообщил глава региона Максим Козицкий.
- По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе «зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры», в городе наблюдаются перебои с мобильной связью, часть города осталось без электроэнергии, в связи этим не работают городские ТЭЦ. Школьников перевели на дистанционную учебу.
Харьковская область
- В областном центре слышны взрывы, жителей попросили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, сообщил глава региона Олег Синегубов.
- Харьков полностью обесточен, там был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава города Игорь Терехов.
- Метро и наземный транспорт Харькова временно не работают.
Хмельницкая область
- В регионе были слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава администрации Сергей Гамалий. По его словам, есть информация об «ударах по объектам инфраструктуры области», в регионе перебои со снабжением электроэнергией. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что «в результате массированных ракетных обстрелов» был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.
- В Хмельницком нет электричества и водоснабжения, не работает транспорт.
Житомирская область
- По энергетической инфраструктуре региона «нанесены удары», часть потребителей перевели на резервные источники питания, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.
Днепропетровская область
- По словам главы региона Валентина Резниченко, произошла «массированная ракетная атака на область», жителей просят оставаться в укрытиях.
- В Кривом Роге работает ПВО, в двух районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта критической инфраструктуры, сообщил мэр Александр Вилкул.
Сумская область
- Взрыв произошел в Конотопе, во всех районах области перебои со светом, из-за этого возникли проблемы с водоснабжением, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, «в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры, есть раненые».
Ивано-Франковская область
- Глава обладминистрации Светлана Онищук сообщила об «ударах по объектам критической инфраструктуры в области».
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что весь транспорт в городе остановили, предприятия попросили до конца дня работать онлайн. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Ровенская область
- В регионе работает ПВО, школьников перевели на дистанционный режим обучения, сообщил глава администрации Виталий Коваль.
Транспорт и связь
- Одной из мишеней обстрелов, которые начались утром 10 октября, стала энергетическая инфраструктура Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг», — сказал Зеленский на видео, снятом во дворе его офиса на Банковой улице в Киеве.
- По состоянию на 11:00 мск в восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных инфраструктурных объектов, часть областей обесточена, сообщил премьер Денис Шмыгаль. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям со светом и водоснабжением.
- Украинские железные дороги сообщили о повреждении контактной сети, из-за чего возможны задержки поездов западного направления. Железнодорожные вокзалы страны работают штатно.
- Укрэнерго предупредило о возможных перебоях с электропитанием.
- Сервис NetBloks разместил в Twitter сообщение о сбоях в работе сети интернет по всей Украине. Самые большие проблемы — в Хмельницкой области, там интернет работает только на 33%