Лидер «Единой России» в Госдуме самоизолировался из-за COVID-19 в семье
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил об уходе на самоизоляцию после того, как несколько членов его семьи заболели коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно», — написал Неверов.
По его словам, у некоторых заболевших в его семье заболевание протекает бессимптомно, а у кого-то — температура и воспаление легких. Тесты самого Неверова, по его заверению, оказались отрицательными. «Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», — сообщил депутат.
Как отметил Неверов, нахождение на самоизоляции не помешает ему оставаться в повестке и быть на оперативной связи.