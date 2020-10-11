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Пандемия коронавируса ,  
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Лидер «Единой России» в Госдуме самоизолировался из-за COVID-19 в семье

Сергей Неверов рассказал, что в его семье болеют несколько человек. Некоторые из них переносят инфекцию легко, тогда как у кого-то диагностировали воспаление легких. По словам депутата, его тесты на COVID оказались отрицательными
Сергей Неверов
Сергей Неверов (Фото: sergey.i.neverov / Facebook)

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил об уходе на самоизоляцию после того, как несколько членов его семьи заболели коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно», — написал Неверов.

По его словам, у некоторых заболевших в его семье заболевание протекает бессимптомно, а у кого-то — температура и воспаление легких. Тесты самого Неверова, по его заверению, оказались отрицательными. «Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», — сообщил депутат.

Как отметил Неверов, нахождение на самоизоляции не помешает ему оставаться в повестке и быть на оперативной связи.

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22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 50 депутатов нижней палаты парламента уже переболели коронавирусом или имеют к нему антитела, а десять парламентариев на тот момент лечились от инфекции в больнице. На следующий день Володин сообщил, что число госпитализированных увеличилось до 13. Вечером 23 сентября стало известно о том, что депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса. Он проходил лечение в Москве и последние дни находился в коме.

В мае, во время первой волны коронавируса, Володин сообщал о пяти заболевших коронавирусом депутатах. Среди прочих переболели Оксана Пушкина и Светлана Максимова.

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На фоне резкого роста числа заболевших в России Володин в конце сентября объявил о частичном переходе Думы на дистанционный режим. По состоянию на 29 сентября коронавирусом болели 18 парламентариев, антитела были обнаружены у 60 членов Госдумы. Володин предложил перевести часть парламентских мероприятий в формат видеоконференции и попросил депутатов не затягивать обсуждения законопроектов. Также спикер предложил депутатам рассаживаться в зале пленарных заседаний через кресло друг от друга.

Последние три дня в России обновляется рекорд по числу заболевших COVID-19 за весь период пандемии. Утром 11 октября стало известно о том, что в стране впервые суточный прирост заразившихся превысил 13 тыс. человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 заболели почти 1,3 млн человек, скончались 22,6 тыс.

Автор
Михаил Юшков
«Единая Россия» Сергей Неверов коронавирус COVID-19 самоизоляция
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