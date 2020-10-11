Лидер «Единой России» в Госдуме самоизолировался из-за COVID-19 в семье

Сергей Неверов рассказал, что в его семье болеют несколько человек. Некоторые из них переносят инфекцию легко, тогда как у кого-то диагностировали воспаление легких. По словам депутата, его тесты на COVID оказались отрицательными

Сергей Неверов (Фото: sergey.i.neverov / Facebook)

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил об уходе на самоизоляцию после того, как несколько членов его семьи заболели коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно», — написал Неверов.

По его словам, у некоторых заболевших в его семье заболевание протекает бессимптомно, а у кого-то — температура и воспаление легких. Тесты самого Неверова, по его заверению, оказались отрицательными. «Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции», — сообщил депутат.

Как отметил Неверов, нахождение на самоизоляции не помешает ему оставаться в повестке и быть на оперативной связи.