Володин попросил Бортко последовать путем Чилингарова и Терешковой

Владимир Бортко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил 74-летнего депутата Владимира Бортко перейти на дистанционную работу «из кабинета» из-за риска заражения COVID-19. Володин озвучил свою просьбу в ходе планерного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты

«Пожалуйста, перейдите в кабинет и из кабинета отслеживайте работу, встраивайтесь в нее дистанционно», — обратился Володин к Бортко. Председатель Госдумы призвал народного артиста последовать примеру Валентины Терешковой, Артура Чилингарова и Владимира Ресина.

15 сентября Володин призвал депутатов преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, работать удаленно. Особое внимание спикер нижней палаты уделил Терешковой, назвав ее «нашим достоянием».

Также Володин сообщил, что коронавирус был обнаружен у 50 депутатов Госдумы, десять из них на данный момент проходят курс лечения в больнице. Володин не стал называть имена заболевших.