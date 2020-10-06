Путин сообщил о вакцинации Поповой и Голиковой от COVID-19

Татьяна Голикова и Анна Попова (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает «РИА Новости».

«Может, и не стоило об этом говорить, но тем не менее и главный санитарный врач Попова, и [заместитель председателя правительства] Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал глава государства.

Он напомнил, что от COVID-19 привился также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Во время беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделало почти все руководство Министерства обороны. По словам российского лидера, вакцину также получили многие его родственники и сотрудники.