Путин сообщил о вакцинации Поповой и Голиковой от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает «РИА Новости».
«Может, и не стоило об этом говорить, но тем не менее и главный санитарный врач Попова, и [заместитель председателя правительства] Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал глава государства.
Он напомнил, что от COVID-19 привился также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Во время беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделало почти все руководство Министерства обороны. По словам российского лидера, вакцину также получили многие его родственники и сотрудники.