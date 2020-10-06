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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сообщил о вакцинации Поповой и Голиковой от COVID-19

Татьяна Голикова и Анна Попова
Татьяна Голикова и Анна Попова (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает «РИА Новости».

«Может, и не стоило об этом говорить, но тем не менее и главный санитарный врач Попова, и [заместитель председателя правительства] Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», — сказал глава государства.

Он напомнил, что от COVID-19 привился также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

В Госдуме назвали порядок вакцинации от коронавируса приоритетных групп
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во время беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделало почти все руководство Министерства обороны. По словам российского лидера, вакцину также получили многие его родственники и сотрудники.

Кроме того, против коронавирусной инфекции уже вакцинировались министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, а также его заместители Анастасия Ракова и Владимир Ефимов.

По официальной информации, сам Путин пока не сделал прививку от коронавирусной инфекции. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что вакцинацию президента хранить в тайне не будут. В то же время сам Путин, объявляя о регистрации вакцины от COVID-19, сообщил, что прививку сделала одна из его дочерей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин Татьяна Голикова Анна Попова коронавирус вакцинация
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