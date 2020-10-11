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Пандемия коронавируса ,  
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Двери не закрываются: как Москва провела выходные на фоне пандемии

В Москве и в целом по стране продолжается новый рост заболеваемости коронавирусом. Специалисты выдвигают разные версии о том, когда будет пройден новый пик, регионы понемногу возвращают ранее снятые ограничения. В столице переводят работников на удаленку и ищут решение для снижения рисков заражения в ресторанах и барах. Пока власти обсуждают возможные ограничения, москвичи продолжают активно посещать заведения общепита. Как столица гуляла в выходные — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве зафиксировали всплеск интереса к бронированию столов по сравнению с первыми и вторыми выходными октября прошлого года. По данным сервиса LeClick, рост составил более 25%. Впрочем, гендиректор сервиса Анастасия Люстина связывает это с тем, что люди более аккуратно стали планировать свой досуг. В целом люди действительно активно ходят в рестораны, несмотря на ситуацию, отметила она

На фото: улица Кузнецкий Мост

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В сервисе бронирований «Куда когда», напротив, отметили спад на 50% по сравнению с обычными объемами. «Обычно в октябре наблюдается оживление, многие уже начинают планировать новогодние корпоративы. Сейчас о корпоративах речи не идет. Потери в этом плане серьезные», — пояснил РБК гендиректор сервиса Ашот Будумян. По его словам, отрасль готовится к тому, что могут быть приняты такие же меры, как весной 

На фото: Гнездниковский переулок

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

О снижении числа посетителей заявил РБК и владелец Novikov Group Аркадий Новиков. «Я не думаю, что люди напоследок будут гулять. В пятницу-субботу всегда увеличивается спрос. В целом, конечно, есть спад — средний чек упал, количество посетителей уменьшилось процентов на 30–40. Люди боятся, не выходят, плюс ввели новые правила — людям старше 65 лет рекомендуют находиться дома, все это влияет», — пояснил он

На фото: улица Солянка

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы тем временем начали обсуждать варианты новых ограничений на фоне «высокого трафика в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом», сообщали источники РБК. Собеседник в мэрии отмечал, что с точки зрения эпидемиологической ситуации «вызывают обеспокоенность <...> питейные и ночные заведения с большим скоплением людей»

На фото: Малая Бронная улица

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На роль питейных заведений в распространении вируса обратили внимание и в Британии. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что больше трети случаев заражения среди молодежи в последние недели связаны с посещением ресторанов и пабов (его слова приводит The Guardian)

На фото: улица Рождественка

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы пока окончательно не решили, как регулировать поток клиентов в барах на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. На неделе в столичном департаменте торговли и услуг прошло совещание с представителями отрасли для поиска вариантов, которые бы позволили не закрывать заведения. Один из обсуждаемых — онлайн-регистрация на входе в заведение, схема, реализованная в Южной Корее. Суть механизма такая: если окажется, что человек побывал там в одно время с зараженным, он получит уведомление, что необходимо сдать тест

На фото: Малая Бронная

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти не хотят «закрывать» город с экономической точки зрения, пояснял мэр Сергей Собянин в пятницу. Он назвал подобные меры самым последним шагом

На фото: Спиридоньевский переулок

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российским рестораторам потребуется не менее пяти лет на полное восстановление бизнеса после окончания пандемии коронавируса, прогнозировала Олимпиада Знаменская, советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам

На фото: Солянский проезд

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным сервиса «2ГИС», в столице работают почти 2,4 тыс. ресторанов, почти 1,8 тыс. баров, 371 караоке-зал и 150 ночных клубов

На фото: улица Тверская

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России три дня подряд фиксируется рекордное число выявленных случаев заражения в сутки с начала пандемии. 11 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки диагноз подтвердился у 13 634 человек (в мае на пике было 11 656 случаев)

На фото: Камергерский переулок

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за сутки выявили 4 501 новый случай, выросло и число госпитализаций. В столице открыли резервные госпитали в Крылатском и Сокольниках. Мэр Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей: по его словам, при строгом соблюдении существующих требований появится шанс на стабилизацию обстановки

На фото: Малая Бронная улица

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сейчас в Москве объявлены длинные каникулы для школьников, пожилым людям рекомендована самоизоляция, а работодатели обязаны перевести на удаленку не менее трети сотрудников

На фото: улица Тверская

Авторы
Анна Левинская, Любовь Порываева, Анастасия Антипова
мультимедиа Москва Сергей Собянин бары рестораны пандемия COVID-19 коронавирус
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