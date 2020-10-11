Двери не закрываются: как Москва провела выходные на фоне пандемии

Власти Москвы пока окончательно не решили, как регулировать поток клиентов в барах на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. На неделе в столичном департаменте торговли и услуг прошло совещание с представителями отрасли для поиска вариантов, которые бы позволили не закрывать заведения. Один из обсуждаемых — онлайн-регистрация на входе в заведение, схема, реализованная в Южной Корее. Суть механизма такая: если окажется, что человек побывал там в одно время с зараженным, он получит уведомление, что необходимо сдать тест

На фото: Малая Бронная