Володин объявил о частичном переходе Думы на дистанционный режим

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха Политика, 14:01 В НИИ Роспотребнадзора назвали новый срок выхода России на плато по COVID Общество, 13:57 Тысячи бесплатных проектов: как технологии облегчают жизнь застройщикам Pro, 13:56 Гном Гномыч выиграл турнир в честь юбилея «Самбо-70». Видео Спорт, 13:56 Минобороны Армении предупредило о применении вооружения большой дальности Политика, 13:52 Появились первые фотографии конкурента BMW X3 от Genesis Авто, 13:51 Азербайджан и Армения продолжили бои в Карабахе. Видео Политика, 13:50 «Не понимаю, что нарушил». В ГИБДД объяснили штрафы за проезд по парковке Авто, 13:48 Новый премьер Японии впервые поговорил с Путиным Политика, 13:35 Володин заявил о госпитализации 8 депутатов с COVID-19 за неделю Общество, 13:30 Как инвесторы находят Google, Facebook и SpaceX раньше других Экономика инноваций, 13:30  Минфин предложил молодым самозанятым «налоговый капитал» в ₽22 тыс. Экономика, 13:16 Тренер футбольного «Динамо» подал в отставку Спорт, 13:15 Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 13:11 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Володин объявил о частичном переходе Думы на дистанционный режим

Заболели 18 депутатов, всего антитела обнаружены у 60 членов Думы. Володин предложил перевести часть парламентских мероприятий в формат видеоконференции и попросил депутатов не затягивать обсуждения законопроектов
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов нижней палаты достигло 18 человек, передает «РИА Новости». Всего антитела к COVID-19 зафиксированы у 60 депутатов.

«Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов», — сообщил спикер. Он поручил комитетам и фракциям оценить, можно ли перевести круглые столы, экспертные советы, а также заседания в видеорежим.

«Безусловно, мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование и возможную передачу вируса друг к другу», — пояснил Володин.

Спикер также предложил депутатам рассаживаться в зале пленарных заседаний через кресло друг от друга.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 сентября
Общество

В ближайшие два месяца, по словам Володина, Дума сконцентрируется на рассмотрении законопроектов, связанных с принятием бюджета и бюджетообразующих законов. Он попросил депутатов поддержать эти инициативы, чтобы обсуждения не затягивались. «Это все в комплексе с другими решениями позволит нам сохранить работоспособность парламента, причем не за счет снижения качества», — отметил спикер.

Всего в Госдуму избирается 450 депутатов, в действующем составе числится 445, а пять мандатов вакантны. В составе Думы действует 26 комитетов и шесть комиссий.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

О случаях коронавируса среди депутатов стало известно еще весной. Тогда заразились депутат от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, его однопартиец Дмитрий Новиков, депутаты от «Единой России» Оксана Пушкина и Светлана Максимова, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

На прошлой неделе депутат от КПРФ Ваха Агаев умер из-за заражения коронавирусом, в последние дни он находился в коме.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
Вячеслав Володин коронавирус депутаты Госдума
Материалы по теме
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
Общество
Володин назвал число заболевших COVID-19 среди депутатов Госдумы
Общество
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter