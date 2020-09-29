Володин объявил о частичном переходе Думы на дистанционный режим

Заболели 18 депутатов, всего антитела обнаружены у 60 членов Думы. Володин предложил перевести часть парламентских мероприятий в формат видеоконференции и попросил депутатов не затягивать обсуждения законопроектов

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов нижней палаты достигло 18 человек, передает «РИА Новости». Всего антитела к COVID-19 зафиксированы у 60 депутатов.

«Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба: чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с лидерами фракций, руководителями комитетов», — сообщил спикер. Он поручил комитетам и фракциям оценить, можно ли перевести круглые столы, экспертные советы, а также заседания в видеорежим.

«Безусловно, мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование и возможную передачу вируса друг к другу», — пояснил Володин.

Спикер также предложил депутатам рассаживаться в зале пленарных заседаний через кресло друг от друга.