Десять депутатов Госдумы попали в больницу из-за коронавируса

Фото: duma.gov.ru

Более 50 депутатов Государственной думы уже переболели коронавирусом или имеют к нему антитела, десять депутатов на данный момент лечатся от инфекции в больнице. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время планерного заседания, трансляция велась на сайте нижней палаты.

«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах», — сказал Володин, отметив, что будет неправильным называть фамилии депутатов.

По словам председателя Госдумы, болезнь у депутатов протекает по-разному, добавив, что их задача — «сделать парламент работоспособным».

В мае Володин сообщил о пяти заболевших коронавирусом депутатах. Среди прочих заболели депутаты Оксана Пушкина и Светлана Максимова.