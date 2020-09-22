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Десять депутатов Госдумы попали в больницу из-за коронавируса

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Более 50 депутатов Государственной думы уже переболели коронавирусом или имеют к нему антитела, десять депутатов на данный момент лечатся от инфекции в больнице. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время планерного заседания, трансляция велась на сайте нижней палаты.

«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах», — сказал Володин, отметив, что будет неправильным называть фамилии депутатов.

По словам председателя Госдумы, болезнь у депутатов протекает по-разному, добавив, что их задача — «сделать парламент работоспособным».

Володин сообщил о решившей испытать вакцину группе депутатов Госдумы
Общество
Вячеслав Володин

В мае Володин сообщил о пяти заболевших коронавирусом депутатах. Среди прочих заболели депутаты Оксана Пушкина и Светлана Максимова.

В России продолжает расти число заболевших коронавирусом. В течение последних четырех дней подряд COVID-19 за сутки выявляли у более 6 тыс. человек. За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 6215 россиян. Общее число заболевших достигло 1 115 810.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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