Новый премьер Киргизии сменил главу МВД

Освобожденный 5 октября из колонии Жапаров, на следующий день занявший пост главы правительства, назначил министром внутренних дел 45-летнего Улана Ниязбекова, который работает в правоохранительных органах более 20 лет

Улан Ниязбеков и Садыр Жапаров (Фото: mvd.gov.kg)

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил на должность министра внутренних дел страны полковника милиции Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МВД.

В сообщении говорится, что глава правительства, представляя Ниязбекова личному составу, заявил, что он имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, а также является грамотным руководителем и хорошо ориентируется в оперативной обстановке. «Было отмечено, что выдвижение на руководящую должность молодых кадров является требованием времени», — сообщили в МВД.

Жапаров особо отметил важность работы органов внутренних дел «в такое сложное для страны время» и подчеркнул важность ответственного отношения сотрудников к своим служебным обязанностям. В свою очередь, 45-летний Ниязбеков поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач по обеспечению правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

Новый глава МВД начал работать в правоохранительных органах в конце 1990-х годов, в частности был начальником отдела финансовой полиции в Чуйской и Таласской областях. В 2000-х работал в отделах общественной безопасности УВД Бишкека, а в 2010 году был назначен помощником министра внутренних дел.