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Протесты в Киргизии ,  
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Новый премьер Киргизии сменил главу МВД

Освобожденный 5 октября из колонии Жапаров, на следующий день занявший пост главы правительства, назначил министром внутренних дел 45-летнего Улана Ниязбекова, который работает в правоохранительных органах более 20 лет
Улан Ниязбеков и Садыр Жапаров
Улан Ниязбеков и Садыр Жапаров (Фото: mvd.gov.kg)

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил на должность министра внутренних дел страны полковника милиции Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МВД.

В сообщении говорится, что глава правительства, представляя Ниязбекова личному составу, заявил, что он имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, а также является грамотным руководителем и хорошо ориентируется в оперативной обстановке. «Было отмечено, что выдвижение на руководящую должность молодых кадров является требованием времени», — сообщили в МВД.

Жапаров особо отметил важность работы органов внутренних дел «в такое сложное для страны время» и подчеркнул важность ответственного отношения сотрудников к своим служебным обязанностям. В свою очередь, 45-летний Ниязбеков поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач по обеспечению правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

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Алмазбек Атамбаев

Новый глава МВД начал работать в правоохранительных органах в конце 1990-х годов, в частности был начальником отдела финансовой полиции в Чуйской и Таласской областях. В 2000-х работал в отделах общественной безопасности УВД Бишкека, а в 2010 году был назначен помощником министра внутренних дел.

Позже Ниязбеков перешел на должность начальника финансово-хозяйственного управления МВД, затем на должность замначальника 7-го управления МВД.

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Садыр Жапаров был одобрен парламентом на должность премьер-министра накануне, за его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Он сменил на этом посту Кубатбека Боронова, который подал в отставку 6 октября на фоне протестов.

С постов ушли также спикер парламента Дастан Джумабеков и сменивший его на этом посту Мыктыбек Абдылдаев, который проработал всего четыре дня. Помимо этого пост покинул и мэр Бишкека Азиз Алмамбетов.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Протесты в Бишкеке разгорелись после завершения голосования на парламентских выборах. По данным ЦИК, в законодательный орган прошли четыре партии из 16. Вечером 5 октября в столице начались митинги, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие добились освобождения из СИЗО некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Жапарова.

ЦИК отменила итоги выборов и предложила снизить избирательный порог, который сейчас составляет 7%.

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке чрезвычайное положение, на следующий день в городе начал действовать комендантский час.

Авторы
Михаил Юшков, Мария Лисицына
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