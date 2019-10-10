Тем не менее противоречия могут быть урегулированы территориальным разменом, уже ставшим привычным для Сирии. В обмен на расширение зоны турецкого контроля на северо-востоке страны Анкара может отказаться от дальнейшей поддержки зоны деэскалации Идлиб. В таком случае ничего не помешает Асаду и ВКС России покончить с радикалами из «Хаят Тахрир аль-Шам» (коалиция группировок, возглавляемая боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». — РБК) и вернуть Идлиб под полный контроль Дамаска. А подразделения умеренной оппозиции, находящиеся в Идлибе, передислоцируются на захваченные у СДС территории, куда могут быть перенаправлены и потоки беженцев.

США остаются

Однако если подразделения армии США хотя бы частично останутся в Сирии, то Турция вряд ли выйдет за пределы изначально обозначенной 30-илометровой зоны. Не исключено, что США в качестве уступки позволят турецким войскам провести ограниченную операцию на тех участках, откуда американцы уже ушли. Переход иных районов под контроль турецких сил или СНА будет возможен только по предварительному согласованию с американской стороной. Возможно, вся конфигурация зоны безопасности будет установлена по итогам запланированной на ноябрь встречи Эрдогана и Трампа.

В таком случае курдскому квазигосударству в Северной Сирии угрожает лишь потеря части территории. Переход приграничной полосы под контроль Турции может стать той необходимой уступкой, которая подведет черту под курдско-турецким конфликтом в Сирии. Подобная сделка сделает неактуальным для сирийских курдов обращение за помощью к Дамаску или Москве. Американский военный контингент сможет контролировать как соблюдение договоренностей со стороны Турции, так и угрозу наступления сил Асада.

США могут попытаться использовать турецкую операцию в своих целях. В Вашингтоне хотели бы ослабить влияние «Отрядов народной самообороны», связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые сейчас доминируют в СДС. РПК еще в 1997 году была признана США террористической организацией, но американцы до сих пор закрывали глаза на ее присутствие в Северной Сирии. Переход под контроль Турции расположенных у границы оплотов сторонников РПК открывает перспективы для трансформации Сирийских демократических сил в более широкий альянс курдских и арабских оппозиционных группировок, без доминирования в них радикалов из РПК.

Новые возможности

Создание зоны безопасности в любой конфигурации укрепит положение сирийской умеренной оппозиции, позволит ей расширить зону собственного влияния и компенсировать потери, которая она понесла как от режима Асада, так и от радикалов в Идлибе. Это повлияет и на работу Конституционного комитета Сирии, который соберется в конце октября в Женеве и начнет выработку послевоенного устройства страны. Он уже не будет формальным органом, а голос оппозиции в нем будет опираться на территориальные, людские и военные ресурсы, сконцентрированные в зоне безопасности в Северной Сирии.

Но такая перспектива вряд ли устраивает официальный Дамаск, чего нельзя сказать о России, для которой сама операция не несет прямых угроз, а из любого ее сценария она может извлечь выгоды.

Возможное укрепление сирийской оппозиции по итогам операции, столь неприятное Дамаску, может подтолкнуть его к действительным, а не фиктивным реформам, в чем заинтересована и Москва. Кроме того, «Источник мира» уже спровоцировал обострение противоречий между Анкарой, Вашингтоном и Брюсселем, а это может поспособствовать дальнейшему отдалению Турции от НАТО и ЕС, сближению с Москвой и развитию российско-турецкого партнерства.

Но от российской стороны потребуется гибкость, чтобы не уступить давлению Дамаска и не дать США и Турции договориться у себя за спиной, решив проблему Северной Сирии без учета интересов Москвы.