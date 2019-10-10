Итогом операции «Источник мира», начатой 9 октября по приказу президента Турции Реджепа Эрдогана, должно стать создание зоны безопасности шириной 30 км вдоль турецко-сирийской границы от Евфрата до Ирака. Для участия в наступлении кроме турецких военных соединений задействованы подразделения протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) численностью 14 тыс. человек. Этому альянсу противостоят курдско-арабские отряды Сирийских демократических сил (СДС) примерно в 50 тыс. человек.
Операция стала возможной после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести американские подразделения из этого района. В своем Twitter глава Белого дома пошел еще дальше и написал, что Соединенные Штаты собираются полностью свернуть свое военное присутствие на востоке Сирии. Против подобных шагов выступили Пентагон и часть конгресса. Таким образом, глубина турецкой операции и ее последствия для региона будут зависеть от того, какая точка зрения победит в Вашингтоне.
США уходят
Если вывод американских войск состоится, то у турецких сил уже не будет преград, кроме отрядов СДС, для расширения зоны безопасности за пределы заявленных 30 км. Операция может быть продолжена в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора. Это поставит под угрозу само существование СДС и, возможно, заставит сирийских курдов искать при посредничестве Москвы помощи у Дамаска. Однако следует учитывать, что режим Башара Асада в лучшем случае сможет предложить им лишь вариант, который уже реализуется на юге Сирии, — «примирение», то есть это постепенное и растянутое во времени разоружение и передача территории под управление центрального правительства, итогом которого все равно станет полная ликвидация курдских вооруженных формирований и органов самоуправления, сопровождающаяся арестами лидеров и исчезновениями активистов.
Такой сценарий может привести и к конфликту между Анкарой и Дамаском за раздел сирийского северо-востока, и в этом случае следует ожидать встречного наступления сил Асада и турецких войск. Это поставит в сложное положение Россию как союзника Сирии и стратегического партнера Турции.