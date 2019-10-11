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Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
В Вашингтоне предупредили, что внимательно наблюдают за операцией. Пока поводов для наказания Анкары власти США не видят
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Соединенные Штаты предпримут меры наказания против Турции, если она будет совершать какие-либо «бесчеловечные и несоразмерные» действия против гражданских лиц во время операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Он пояснил, что под такими действиями подразумевает «этническую чистку, беспорядочную стрельбу с воздуха и из других орудий по гражданскому населению». «Вот на что мы смотрим прямо сейчас. Пока мы не видели примеров этому», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Мнение
Кирилл Семенов Игра с Турцией: как действия Анкары используют другие стороны конфликта

Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками. Операция началась в связи с тем, что Вашингтон не выполнил свое обещание по установлению зоны безопасности в регионе, объяснял Реджеп Эрдоган. США рассматривают YPG как союзников в борьбе с террористами запрещенного в России «Исламского государства».

Политика
Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии

Трамп в свою очередь пригрозил «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». По словам президента США, речь шла о мерах в финансовой сфере, а также введение санкций в отношении Турции.

Глава МИД Турции в свою очередь, комментируя угрозы Трампа, говорил, что у Анкары есть полное право на проведение операции, которая для нее является вопросом национальной безопасности. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдеп, Турция, США, санкции
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