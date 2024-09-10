Песков оценил слова Шойгу о переговорах по атакам на энергообъекты

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Москва и Киев планировали провести секретные переговоры и договориться не атаковать энергообъекты друг друга, писала в августе WP. Шойгу ранее сегодня сообщил, что Путин поддержал идею, однако от договоренностей отказалась Украина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет запрета ударов по объектам энергетики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о том, что Владимир Путин был согласен прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, но Киев не пошел на договоренности.

«Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное — достижение наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики.

Ранее в этот день Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Путин поддержал идею Турции прекратить удары по объектам энергетики, торговому, гражданскому флоту, но от таких договоренностей отказалась сама Украина. Украинские власти не комментировали эту информацию.

До вторжения ВСУ в Курскую область Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, писала в августе газета The Washington Post со ссылкой на источники. Посредником выступал Катар, Россия, по данным издания, решила остановить процесс на фоне нападения украинских военных на Курскую область.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя статью WP, заявила, что никакие переговоры с Украиной об ударах по объектам критической инфраструктуры не велись и не ведутся. «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», — отмечала она.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Через неделю после начала операции ВСУ Владимир Путин заявил, что тем самым Украина хочет усилить свои переговорные позиции, однако говорить с украинскими властями больше не о чем.