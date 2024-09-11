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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: военные освободили ряд населенных пунктов в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российским военным удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов в Курской области, где больше месяца — с 6 августа — идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. <...> Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника», — отметил Алаудинов. Как называются населенные пункты, он не сказал.

По словам Алаудинова, за прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил несколько единиц техники украинской армии.

Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

11 сентября командир «Ахмата» заявил, что иностранных наемников, которые воевали на сторону ВСУ в Курской области, отвели из региона из-за больших потерь. Алаудинов уточнил, что на линии боевого соприкосновения на курском направлении остались только украинские военнослужащие.

Алаудинов, который находится в зоне боевых действий, регулярно отчитывается о ходе боев в Курской области. Он заявил, что «никто не собирается останавливаться» и отдавать Украине территорию Курской области.

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Теги
Апти Алаудинов Курская область ВСУ российские военные
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