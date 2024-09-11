Алаудинов заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Курской области

Российским военным удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов в Курской области, где больше месяца — с 6 августа — идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. <...> Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника», — отметил Алаудинов. Как называются населенные пункты, он не сказал.

По словам Алаудинова, за прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил несколько единиц техники украинской армии.

11 сентября командир «Ахмата» заявил, что иностранных наемников, которые воевали на сторону ВСУ в Курской области, отвели из региона из-за больших потерь. Алаудинов уточнил, что на линии боевого соприкосновения на курском направлении остались только украинские военнослужащие.

Алаудинов, который находится в зоне боевых действий, регулярно отчитывается о ходе боев в Курской области. Он заявил, что «никто не собирается останавливаться» и отдавать Украине территорию Курской области.