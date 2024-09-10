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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу объяснил срыв переговоров об отказе от ударов по энергообъектам

Сюжет
Военная операция на Украине
О планах Москвы и Киева провести «секретные» переговоры писала The Washington Post. Шойгу рассказал, что Турция предложила отказаться от ударов по энергообъектам, но Украина не согласилась на такие договоренности
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Президент Владимир Путин до вторжения ВСУ в Курскую область согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, но Украина в итоге не согласилась идти на такие договоренности, заявил в эфире «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем». И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение», — сказал он.

Шойгу исключил переговоры с Киевом из-за сил ВСУ в Курской области
Политика
Сергей Шойгу

До вторжения ВСУ в Курскую область Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, писала в августе газета The Washington Post со ссылкой на источники. Посредником выступал Катар, Россия, по данным издания, решила остановить процесс на фоне нападения украинских военных на Курскую область.

МИД России не подтверждал информацию о подобных переговорах.

ВСУ прорвались в приграничные районы Курской области в начале августа, с тех пор там идут бои. Минобороны в отдельной сводке отчитывается об отражении ударов украинских сил в регионе и их попыток проникнуть вглубь российской территории.

Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией, он выразил уверенность, что операция ВСУ провалится. По словам секретаря Совбеза Сергея Шойгу, Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока ВСУ не будут «выкинуты» с российской территории.

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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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