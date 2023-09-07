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Медведев назвал Маска «последним адекватным умом в Северной Америке»

Медведев счел Маска «последним адекватным умом» Америки за его решение по Крыму
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Военная операция на Украине
Из биографии Маска стало известно, что он ограничивал ВСУ доступ к Starlink для срыва атаки на Крым и недопущения ядерного удара со стороны России. За это Медведев назвал бизнесмена «последним адекватным умом в Северной Америке»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России позитивно оценил сообщения о том, что американский бизнесмен Илон Маск ограничил ВСУ доступ к интернету от Starlink для предотвращения атаки на Крым, чтобы не допустить ядерного удара со стороны России. Об этом решении Маска говорится в его новой биографии авторства Уолтера Айзексона.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (так переименовал Маск Twitter).

О том, что Маск отключал в прошлом году украинским военным Starlink, чтобы не допустить атаки на Крым, еще в июле сообщала газета The New York Times (NYT). Айзексон сейчас раскрыл подробности решения миллиардера (состояние — $251 млрд по версии Forbes), владельца SpaceX и Tesla.

Айзексон написал в книге, что Маск решил не давать ВСУ доступа к Starlink из-за опасений ответного удара России с использованием ядерного оружия, которые возникли у него после разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками». Украинские подводные дроны со взрывчаткой уже шли к российским кораблям в районе Крыма, но из-за потери связи были выброшены на берег, не причинив судам вреда.

Маск в разговоре с Айзексоном сказал, что «Starlink не предназначался для участия в войнах». «Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и расслабляться, выходить в интернет для учебы и совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками», — говорил бизнесмен биографу.

Украина получила доступ к связи от Starlink в феврале 2022 года, после начала боевых действий. По данным NYT на июль этого года, было предоставлено более 42 тыс. терминалов.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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