Снявшемуся с выборов в Хакасии депутату Соколу предложат новую должность

Депутат Госдумы Сергей Сокол, снявшийся с выборов главы Хакасии после госпитализации, рассматривается на новую должность — он может стать спикером Верховного совета республики, говорят источники РБК

Сергей Сокол (Фото: Государственная дума Российской Федерации)

Новая должность для Сокола

О снятии своей кандидатуры с выборов главы Хакасии депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол объявил 2 сентября. Единоросс, попавший в реанимацию за два дня до этого, объяснил решение тем, что «подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения» после июльской операции, когда у него были обнаружены аппендицит и перитонит.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, 1 сентября навестивший Сокола в госпитале имени Вишневского в Москве, сообщил в своем телеграм-канале, что врачи оценивают состояние депутата как тяжелое, у него диагностирован венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.

Депутат рассматривается на новую должность — он может стать спикером Верховного совета Хакасии, выборы в который также пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об обсуждении такого сценария РБК рассказали собеседник, близкий к администрации президента, подтвердил источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к Кремлю. Сокол возглавляет список партии власти на выборах в Верховный совет Хакасии. В случае его последующего избрания спикером в республике будет достигнут внутриполитический баланс, сказал один из источников РБК.

«Красивый сценарий»

Хакасия была единственным регионом, где в этом году эксперты не исключали возможности второго тура, в который, как предполагалось, могли выйти Сокол и действующий глава республики коммунист Валентин Коновалов. Интригу, кто станет победителем выборов, усиливал тот факт, что коммунист был в числе трех оппозиционных кандидатов, которые победили действующих губернаторов-единороссов в 2018 году. Помимо Коновалова это были представители ЛДПР Сергей Фургал в Хабаровском крае и Владимир Сипягин во Владимирской области.

В 2020 году Фургал был отрешен от должности в связи с утратой доверия из-за возбужденного против него уголовного дела, а затем приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Сипягин ушел в отставку в 2021 году, взяв мандат депутата Госдумы.

Тогда же, в 2021-м, в Кремле обсуждали возможность досрочной отставки и Коновалова, сообщал РБК. В качестве сменщика, который стал бы врио губернатора, уже в тот момент рассматривался Сергей Сокол, специально избравшийся от Хакасии в Госдуму. Но позже в Кремле решили действовать по «красивому сценарию», говорили источники РБК, в соответствии с которым коммунист дорабатывает до конца срока, а на следующих выборах его побеждает единоросс.

Возможно, на решение властей не добиваться досрочной отставки Коновалова повлиял тот факт, что его антирейтинг тогда был существенно выше рейтинга, говорит собеседник в КПРФ. «Он [Коновалов] на тот момент полностью проигрывал. Мы думали о том, как его вывести во второй тур [чтобы не проиграл уже в первом]», — сказал источник РБК.

Ближе к концу августа оказалось, что есть вероятность победы Коновалова в первом туре, рассказывает близкий к администрации президента собеседник. Это показывали данные закрытых соцопросов, говорит он и подтверждает другой собеседник, близкий к Кремлю. А во втором туре шансы Сокола были бы незначительными, говорит один из собеседников РБК.

Что было не так с кампанией Сокола

Власти считают, что в кампании Сокола был допущен ряд ошибок, говорит близкий к Кремлю собеседник РБК. По его словам, люди с уважением относятся к образу героя СВО, «но немного сторонятся», и на каком-то этапе тему участия в военной операции «нужно было перестать педалировать, но этого не сделали».

У Сокола было сравнительно немного встреч с избирателями, продолжает собеседник РБК, а ситуация сложилась так, что единоросс по сути был оппозиционным кандидатом. Он также напоминает, что Сокол говорил главам муниципальных образований, что после выборов проведет кадровые чистки, что «не могло понравиться местным элитам».

Что касается Коновалова, то он выбрал образ «своего парня», объяснил источник РБК: «Как губернатор он практически ничего не сделал, но зато много ездит, встречается. Это количество постепенно перешло в качество».

«Кампания Сокола велась достаточно грамотно, — в свою очередь считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. — Но единоросс выступал в неорганичной для себя роли критика власти, оппозиционера. Это задавало известную двойственность и, как следствие, неубедительность». Российский избиратель в массе, особенно в нынешних условиях, склонен поддерживать действующую власть, и поскольку в данном случае ею является глава-коммунист, то поддерживают его, уверен эксперт.

«Кампания Коновалова была классической кампанией губернатора от власти, идущего на второй срок», — говорит политконсультант Мария Сергеева. Главная мысль — сохранение стабильности, рефреном упоминается президент Владимир Путин, патриотическая повестка военной операции, отчеты, что удалось сделать, перечисляет она. При этом никаких протестных заявлений, противостояния с федеральным центром Коновалов не допускал.

Что не удалось коммунисту, так это создать образ хорошего руководителя, хозяйственника и профессионала, погруженного в проблемы региона, считает Сергеева. Вместо этого он использовал образ «своего парня», что дает возможность единороссам и дальше «бить» Коновалова как слабого губернатора, резюмирует эксперт.

Что касается кампании Сокола, то, по словам Сергеевой, сначала это была «практически классическая кампания врио-единоросса», но проблема в том, что Сокол врио не был. У депутата была солидная программа развития республики, и это большой плюс. Штабу депутата удалось создать образ сильного федерального лоббиста. А вот что не получилось, так это добиться того, чтобы его считали своим: «Сокол уже два года в регионе, но воспринимался пришлым», — говорит Сергеева.