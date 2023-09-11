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Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика

На губернаторских выборах победили действующие главы регионов
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Единый день голосования
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Выборы мэра Москвы
В России завершился единый день голосования. Выборы прошли в 85 регионах, в 21 из них жители выбирали губернаторов. Кто побеждает в регионах — в инфографике РБК

Выборы губернаторов прошли в 21 регионе, в том числе в Московской области, а в Москве выбирали мэра. В Ямало-Ненецком автономном округе состоялись непрямые выборы: Дмитрия Артюхова переизбрали депутаты заксобрания.

В четырех регионах, присоединившихся к России после референдумов в прошлом году (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области), предусмотрена аналогичная процедура, но она состоится позже: в единый день голосования там пока выбирали самих региональных депутатов.

Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика
Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика

В Москве, по итогам подсчета 100% голосов, победу одержал действующий мэр Сергей Собянин, набрав 76,39%. В списке кандидатов помимо него были еще четверо: Леонид Зюганов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей», Дмитрий Гусев от «Справедливой России» и Борис Чернышов от ЛДПР.

Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика
Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года — тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума. После этого он побеждал на выборах дважды — на досрочных в 2013-м и на очередных в 2018 году.

Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика
Результаты губернаторских выборов 2023 года. Инфографика

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Выборы Единый день голосования губернаторы мэр Москвы
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