branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Минстрой спрогнозировал спад спроса при росте взноса по льготной ипотеке Недвижимость, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Гонка стратегического ИИ-вооружения уже началась — Генри Киссинджер Pro, 10:37
Левитин сообщил о давлении МОК на федерации из-за допуска россиян Спорт, 10:36
FT узнала о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО в Европе Политика, 10:33
Где в России разумнее всего инвестировать в недвижимость: топ-5 городов Pro, 10:19
Решетников рассказал, как заставить иностранных туристов полюбить Россию Общество, 10:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Клишас потребовал зеркального ответа на запрет ездить на машинах в ЕС Политика, 10:11
Костин рассказал о решении проблемы «зависших» в Индии рупий Финансы, 10:01
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:00
«Газпром-Медиа» запустит студию производства контента на базе нейросети Технологии и медиа, 10:00
Эксперты назвали города-спутники Москвы — лидеры по росту цен на жилье Недвижимость, 10:00
Бизнес в Китае: какие правовые сложности могут возникнуть Pro, 09:57
Минэнерго сообщило о росте потребления электроэнергии майнерами Крипто, 09:46
Единый день голосования ,  
0 

Как прошло голосование на выборах-2023. Фоторепортаж

Сюжет
Единый день голосования

Выборы разного уровня в российских регионах стартовали в пятницу и продлились до 10 сентября, в нескольких россияне могли отдать свой голос онлайн. Как проходило голосование — в фоторепортаже РБК.

А все, что нужно знать о ходе и итогах выборов, читайте в материале РБК «Как закончились выборы-2023. Главное».
Избирательный участок №&nbsp;4127 во Владивостоке, Приморский край. Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в&nbsp;стране на выборы всех уровней&nbsp;выдвинули&nbsp;кандидатуры около 85 тыс. человек, а были&nbsp;зарегистрированы&nbsp;81,3 тыс. В большинстве регионов голосование длилось три дня,&nbsp;с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы прошли&nbsp;в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии&nbsp;&mdash; в один, 10 сентября
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Избирательный участок № 4127 во Владивостоке, Приморский край.

Первыми 8 сентября открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Всего в стране на выборы всех уровней выдвинули кандидатуры около 85 тыс. человек, а были зарегистрированы 81,3 тыс.

В большинстве регионов голосование длилось три дня, с 8 по 10 сентября. В Свердловской области и Хабаровском крае выборы прошли в два дня (9 и 10 сентября), а в Башкирии и Бурятии — в один, 10 сентября

Мужчина с ребенком голосует во время выборов главы Республики Саха (Якутия) в Якутске
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Мужчина с ребенком голосует во время выборов главы Республики Саха (Якутия) в Якутске

В труднодоступных и отдаленных местностях люди&nbsp;проголосовали раньше: досрочное голосование началось 20 августа и прошло в 29 регионах. На фото&nbsp;&mdash; сотрудники выездной группы во время досрочного голосования на выборах губернатора в поселке Малый Лабыш&nbsp;в Кемеровской области, 3 сентября
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В труднодоступных и отдаленных местностях люди проголосовали раньше: досрочное голосование началось 20 августа и прошло в 29 регионах. На фото — сотрудники выездной группы во время досрочного голосования на выборах губернатора в поселке Малый Лабыш в Кемеровской области, 3 сентября

Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании в деревне Полиндейка в Республике Хакасия, 5 сентября. В Хакасии проходят выборы главы региона. Губернаторов изберут еще в 20 субъектах, в том числе в Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. В&nbsp;Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться. Россиянам также предстоит выбрать 20 региональных парламентов. А в четырех субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Местная жительница принимает участие в досрочном голосовании в деревне Полиндейка в Республике Хакасия, 5 сентября.

В Хакасии проходят выборы главы региона. Губернаторов изберут еще в 20 субъектах, в том числе в Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. В Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.

Россиянам также предстоит выбрать 20 региональных парламентов. А в четырех субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы

Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы в Каховке Херсонской области, 6 сентября. Выборы впервые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России. В регионах введено военное положение. В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от &laquo;думской пятерки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Единой России&raquo;, КПРФ, ЛДПР, &laquo;Справедливой России&nbsp;&mdash; За правду&raquo; и &laquo;Новых людей&raquo;
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Досрочное голосование на выборах в парламент и муниципальные советы в Каховке Херсонской области, 6 сентября.

Выборы впервые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России. В регионах введено военное положение. В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей»

Избиратели во время досрочного голосования у урны выездной избирательной комиссии в поселке Каменск близ Мариуполя, 31 августа. Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Оно проходило в тех пунктах, где нет мест для голосования, а также вдоль линии боевого соприкосновения, сообщала ЦИК
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Избиратели во время досрочного голосования у урны выездной избирательной комиссии в поселке Каменск близ Мариуполя, 31 августа.

Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября. Оно проходило в тех пунктах, где нет мест для голосования, а также вдоль линии боевого соприкосновения, сообщала ЦИК

Голосование на выборах губернатора в Новосибирске. В 25 регионах, включая Москву, россияне могут проголосовать онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 1,2 млн заявлений. В столице предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Но&nbsp;проголосовать онлайн россиянам из-за рубежа будет нельзя, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Голосование на выборах губернатора в Новосибирске.

В 25 регионах, включая Москву, россияне могут проголосовать онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 1,2 млн заявлений. В столице предварительная подача заявлений на этих выборах не нужна. Но проголосовать онлайн россиянам из-за рубежа будет нельзя, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования в Москве. Каждый избирательный участок в Москве обеспечат терминалами электронного голосования (ТЭГ), с их помощью можно будет проголосовать онлайн на участке, пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко
Фото: Сергей Власов / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время голосования в Москве.

Каждый избирательный участок в Москве обеспечат терминалами электронного голосования (ТЭГ), с их помощью можно будет проголосовать онлайн на участке, пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко

Сотрудники избирательного участка №&nbsp;207 во время выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края в Чите. На выборах-2023 проводится эксперимент по двум&nbsp;проектам&nbsp;&mdash; &laquo;Стоп-Дубль&raquo; для предотвращения неоднократного голосования и &laquo;Мобильная УИК&raquo;. Приложение &laquo;Мобильная УИК&raquo; создано&nbsp;для членов избирательных комиссий, которые проводят&nbsp;обходы домов и информируют граждан о выборах
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сотрудники избирательного участка № 207 во время выборов депутатов Законодательного собрания Забайкальского края в Чите.

На выборах-2023 проводится эксперимент по двум проектам — «Стоп-Дубль» для предотвращения неоднократного голосования и «Мобильная УИК». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят обходы домов и информируют граждан о выборах

Голосование на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке №&nbsp;585 в Макеевке. В этом году впервые на выборах можно создавать экстерриториальные участки&nbsp;&mdash; избирательные участки за пределами региона, в котором проводятся выборы. Такие участки на территории 81 субъекта открылись для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с 1 сентября. Голосование на экстерриториальных участках проходило с 1 по 4 сентября
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Голосование на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке № 585 в Макеевке.

В этом году впервые на выборах можно создавать экстерриториальные участки — избирательные участки за пределами региона, в котором проводятся выборы. Такие участки на территории 81 субъекта открылись для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области с 1 сентября. Голосование на экстерриториальных участках проходило с 1 по 4 сентября

Сотрудник рудника &laquo;Заполярный&raquo; на избирательном участке в Норильске на выборах губернатора Красноярского края
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Сотрудник рудника «Заполярный» на избирательном участке в Норильске на выборах губернатора Красноярского края

Избирательный участок в Красноярске&nbsp;
Фото: Алина Ковригина / ТАСС

Избирательный участок в Красноярске 

Военный с собакой проверяет кабину для голосования на избирательном участке в Луганске. Голосование состоялось не везде. Его отложили на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа&nbsp;и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, сообщила&nbsp;Элла Памфилова. Она объяснила это введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности
Фото: Александр Река / ТАСС

Военный с собакой проверяет кабину для голосования на избирательном участке в Луганске.

Голосование состоялось не везде. Его отложили на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, сообщила Элла Памфилова. Она объяснила это введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности

Женщина голосует на выборах губернатора&nbsp;в Иваново
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Женщина голосует на выборах губернатора в Иваново

Женщина голосует на дому в Москве
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Женщина голосует на дому в Москве

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Голосование с помощью тифломаркера на избирательном участке в Самаре на выборах губернатора. Прибор предназначен для слабовидящих и незрячих людей. Бюллетень вкладывается в трафарет с окошками и тифлометками. При наведении на метку тифломаркер озвучивает информацию о кандидате (в наушниках или через динамик), а метку напротив выбранного кандидата нужно поставить в окошке
Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Голосование с помощью тифломаркера на избирательном участке в Самаре на выборах губернатора. Прибор предназначен для слабовидящих и незрячих людей. Бюллетень вкладывается в трафарет с окошками и тифлометками. При наведении на метку тифломаркер озвучивает информацию о кандидате (в наушниках или через динамик), а метку напротив выбранного кандидата нужно поставить в окошке

Выездное голосование в больнице в подмосковном Королеве
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Выездное голосование в больнице в подмосковном Королеве

Голосование на избирательном участке на территории СИЗО №&nbsp;1 ФСИН по Забайкальскому краю в Чите
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Голосование на избирательном участке на территории СИЗО № 1 ФСИН по Забайкальскому краю в Чите

Члены избирательной комиссии уничтожают неиспользованные бюллетени на избирательном участке в поселке Николаевка Омской области
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Члены избирательной комиссии уничтожают неиспользованные бюллетени на избирательном участке в поселке Николаевка Омской области

Члены избирательной комиссии в Чите подсчитывают голоса по итогам выборов депутатов заксобрания Забайкальского края
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Члены избирательной комиссии в Чите подсчитывают голоса по итогам выборов депутатов заксобрания Забайкальского края

Авторы
Теги
Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа голосование региональные выборы губернаторские выборы выборы мэра Москва интернет-голосование ЦИК Элла Памфилова
Материалы по теме
Памфилова сообщила более чем о 5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ
Политика
Проблемы с получением СМС для голосования в Москве объяснили кибератакой
Политика
Выборы-2023. Главное
Политика