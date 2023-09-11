Как прошло голосование на выборах-2023. Фоторепортаж

Выборы разного уровня в российских регионах стартовали в пятницу и продлились до 10 сентября, в нескольких россияне могли отдать свой голос онлайн. Как проходило голосование — в фоторепортаже РБК.

А все, что нужно знать о ходе и итогах выборов, читайте в материале РБК «Как закончились выборы-2023. Главное».