Дистанционное голосование показало победу Собянина на выборах мэра Москвы

Собянин получает более 2 млн голосов в рамках онлайн-голосования на выборах мэра. Продолжается обработка результатов на избирательных участках. Итоговая явка в Москве составила 42,5%

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы. Согласно предварительным итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ), озвученным в информационном центре ЦИК, он набрал более 2 млн голосов, передает корреспондент РБК. На втором месте — коммунист Леонид Зюганов, он набрал более 212 тыс. голосов.

Замглавы ЦИК Булаев уже поздравил действующего мэра с победой.

Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набирает по итогам ДЭГ более 159 тыс. голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — более 136 тыс., Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду» — более 103 тыс.

Из почти 3,3 млн проголосовавших избирателей в Москве свои голоса с помощью ДЭГ отдали 2,7 млн. Общая явка в столице составила 42,5%, передает корреспондент РБК.

Собянин также побеждает на выборах после обработки 3,49% голосов на избирательных участках. Он набирает 77,93%, Зюганов получает 7,43%, Чернышов — 4,51%, Гусев — 3,75%, Даванков — 3,33%.

Выборы мэра Москвы стартовали утром 8 сентября, продолжались три дня и закончились в 20:00 10 сентября. Московские избиратели могли отдать свой голос онлайн на портале mos.ru, либо на избирательном участке.

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда он сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые избрался мэром на выборах, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил в ходе голосования в Москве (70,17%).

Выборы в России состоялись и в других регионах. Губернаторов выбирали в Подмосковье, Смоленской, Орловской, Ивановской, Самарской, Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской областях. В ряде регионов, в том числе на новых территориях – Запорожской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР – голосовали за депутатов местных законодательных собраний.

МВД вечером 10 сентября сообщило, что в ходе выборов поступили сообщения об около 2 тыс. нарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.