Байден заявил об угрозе региональной войны на Ближнем Востоке

Джо Байден (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС «легко может перерасти» в региональную войну, заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

Журналисты спросили Байдена о возможности прекращения огня в конфликте Израиля и ХАМАС до того, как он покинет свой пост. «Это все еще возможно. План, который я составил, одобренный G7, одобренный Советом Безопасности ООН и так далее, по-прежнему жизнеспособен. И я работаю буквально каждый божий день — и вся моя команда — над тем, чтобы это [конфликт] не переросло в региональную войну. Но это легко может перерасти», — ответил президент США.

31 мая Байден озвучил предложение по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которое предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников в обмен на амнистию палестинских заключенных. ХАМАС и Израиль согласились на эти условия.

США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и Катаром. 8 августа лидеры трех государств выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.

Катар, Египет и США также сообщили, что подготовили рамочное соглашение, которое предстоит согласовать воюющим сторонам. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Посредники предложили противникам встретиться 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации сделки без дальнейших задержек». Израиль согласился отправить делегацию. Источник CNN сообщил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников также уведомил Израиль о готовности заключить перемирие.

ХАМАС в конфликте с Израилем поддерживают Иран, ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы. После начала противостояния все они разными способами атаковали Израиль. Хуситы также атакуют суда, по их мнению, связанные с Израилем, в Красном море и соседних заливах.

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