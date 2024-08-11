 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Байден заявил об угрозе региональной войны на Ближнем Востоке

Байден: конфликт Израиля и ХАМАС легко может перерасти в региональную войну
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС «легко может перерасти» в региональную войну, заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

Журналисты спросили Байдена о возможности прекращения огня в конфликте Израиля и ХАМАС до того, как он покинет свой пост. «Это все еще возможно. План, который я составил, одобренный G7, одобренный Советом Безопасности ООН и так далее, по-прежнему жизнеспособен. И я работаю буквально каждый божий день — и вся моя команда — над тем, чтобы это [конфликт] не переросло в региональную войну. Но это легко может перерасти», — ответил президент США.

31 мая Байден озвучил предложение по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которое предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников в обмен на амнистию палестинских заключенных. ХАМАС и Израиль согласились на эти условия.

CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем
Политика
Яхья Синвар

США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и Катаром. 8 августа лидеры трех государств выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.

Катар, Египет и США также сообщили, что подготовили рамочное соглашение, которое предстоит согласовать воюющим сторонам. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Посредники предложили противникам встретиться 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации сделки без дальнейших задержек». Израиль согласился отправить делегацию. Источник CNN сообщил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников также уведомил Израиль о готовности заключить перемирие.

ХАМАС в конфликте с Израилем поддерживают Иран, ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы. После начала противостояния все они разными способами атаковали Израиль. Хуситы также атакуют суда, по их мнению, связанные с Израилем, в Красном море и соседних заливах.

Материал дополняется

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден Израиль ХАМАС Палестина США Ближний Восток война
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем
Политика
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров боевого крыла ХАМАС
Политика
В Израиле назвали атакованную в Газе школу командным центром ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с СШАПолитика, 21:30
Футболиста Первой лиги увезли с поля на скорой из-за травмы головыСпорт, 21:14
Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024Спорт, 21:13
Харрис обошла Трампа в опросе об «экономическом доверии»Политика, 21:09
Байден заявил об угрозе региональной войны на Ближнем ВостокеПолитика, 21:01
Telegram столкнулся с угрозой блокировки в ТурцииТехнологии и медиа, 20:47
Провалившие гендерный тест боксерши станут знаменосцами на закрытии ИгрСпорт, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплоходаОбщество, 20:37
Скандальных боксерш выбрали знаменосцами. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:37
Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской областиПолитика, 20:23
В Дагестане отреагировали на медали уроженцев региона на ОлимпиадеСпорт, 20:17
В Сумах и Одессе прозвучали взрывыПолитика, 20:16
Американская баскетболистка стала рекордсменкой по победам на ОлимпиадахСпорт, 20:15
CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с ИзраилемПолитика, 20:08