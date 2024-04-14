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Удар Ирана по Израилю ,  
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Как Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Видео

Появились кадры удара Ирана по Израилю дронами и ракетами
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Как Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Видео
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В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Это первый раз, когда иранские силы атакуют еврейское государство со своей территории, а не с помощью группировок «Хезболла» с территории Ливана или йеменских хуситов.

Израиль сообщил, что его системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону страны беспилотников и баллистических ракет. Армия обороны Израиля заявила о минимальном ущербе одной из военных баз в Негеве.

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

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Теги
Иран Израиль ПВО беспилотники ракеты Ближний Восток
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