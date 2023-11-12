ЦАХАЛ ударила по объектам в Сирии в ответ на удар в сторону Голанских высот

ЦАХАЛ ударила по объектам в Сирии в ответ на обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот. Об этом сообщила пресс-служба армии в своем телеграм-канале.

Удар нанесли израильские истребители. В ЦАХАЛ утверждают, что объекты в Сирии относятся к «террористической инфраструктуре».

Кроме того, авиация армии обороны Израиля ударила по ряду «террористических объектов» в Ливане. Среди целей были инфраструктура и военные посты группировки «Хезболла».

«Хезболла» ранее запустила несколько ракет из Ливана в район горы Дов на севере Израиля. ЦАХАЛ в ответ нанес удар по площадке для запуска ракет.

В ночь на 12 ноября на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила «подозрительную воздушную цель», которая проникла в Израиль из сектора Газа.

ЦАХАЛ накануне отчиталась, что с начала «наземных операций в Газе» Военно-воздушные силы армии обороны Израиля нанесли авиаудары по 5 тыс. целей. Около 3300 ударов было нанесено истребителями, 860 ударов нанесли боевые вертолеты и более 570 ударов нанесли беспилотные летательные аппараты.