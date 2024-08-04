«Хезболла» нанесла удар десятками ракет по северу Израиля

По данным арабских и израильских СМИ, было выпущено 30-50 ракет. В последнюю неделю конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился, в организации заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством

Дым в приграничье Израиля и Ливана в ходе боевых действий (Фото: Karamallah Daher / Reuters)

На севере Израиля, в Галилее, система ПВО «Железный купол» перехватила множество ракет, выпущенных с территории Ливана, передает The Times of Israel. Юг Ливана контролирует группировка «Хезболла».

По данным арабского телеканала Al Mayadeen, было выпущено 50 ракет (в частности, из ракетных систем залпового огня). Израильский 12-й телеканал передает, что было зафиксировано около 30 пусков, большинство ракет были перехвачены, жертв нет.

Израильская армия около 0:30 (мск) сообщила о включении сирен на севере Израиля.

В последние недели произошла эскалация между Ливаном и Израилем, которые обменивались ударами на границе в течение всей войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские военные нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» (погибли четыре бойца элитного шиитского подразделения «Радуан»), а та в ответ совершила ракетный обстрел северных районов Израиля. Как утверждают израильские власти, одна из ракет упала на футбольное поле в городке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, там погибли 12 детей и подростков в возрасте от десяти до 20 лет, еще 44 получили ранения.

30 июля Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту в ответ на атаку по Голанским высотам. В результате погиб один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр, куратор высокоточного оружия группировки, сообщала израильская армия.

1 августа генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что организация начала новый этап военного противостояния с Израилем и ведет открытые бои с его армией на всех фронтах. Он добавил, что «Хезболла» готовится к «большой битве», которая переросла обычный уровень поддержки других фронтов».

Вечером того же дня «Хезболла» атаковала север Израиля с помощью десятков ракет.