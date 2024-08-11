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Война Израиля с ХАМАС ,  
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CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем

CNN: ХАМАС через посредников сообщил Израилю о готовности к прекращению огня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сообщение от лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израилю передали через посредников. 8 августа Катар, Египет и США сообщили, что подготовили рамочное соглашение для переговоров 15 августа, Израиль согласился отправить туда свою делегацию
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

Посредники из Египта и Катара передали Израилю сообщение от лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара, в котором тот заявил о желании заключить соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

Какой позиции по этому поводу придерживается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, неясно, сказал другой собеседник издания. С его слов, представители США дали Израилю понять, что, по их мнению, настало время заключить сделку во избежание эскалации конфликта в регионе.

Первое и пока единственное соглашение о прекращении огня действовало с 24 по 30 ноября 2023 года. За этот период ХАМАС отпустил 81 израильтянина и 24 иностранца из заложников. С тех пор вопрос о подписании нового соглашения поднимался неоднократно, однако оно так и не было заключено.

Смогут ли посредники подтолкнуть Израиль и ХАМАС к прекращению огня
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС выступают Египет, Катар и США. 8 августа лидеры трех государств выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.

Катар, Египет и США также сообщили, что подготовили рамочное соглашение, которое предстоит согласовать воюющим сторонам. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Посредники предложили противникам встретиться 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации сделки без дальнейших задержек». Израиль согласился отправить делегацию.

По последним официальным данным, датированным 25 июня, у ХАМАС остаются 120 заложников, 44 из них считаются погибшими.

Высокопоставленный чиновник администрации США перед публикацией совместного заявления рассказал, что документ предусматривает уступки с обеих сторон, в частности о последовательности освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.

Он отметил, что между сторонами сохраняются разногласия по четырем-пяти пунктам, которые в совокупности выглядят как непреодолимые. Однако в отношении каждого из них по отдельности есть «определенное пространство для торга», так что прогресс возможен, добавил чиновник.

По данным The Times of Israel, разногласия Израиля и ХАМАС касаются в том числе тем переговоров между первой и второй фазами перемирия: группировка хочет посвятить их количеству и поименному списку палестинцев, подлежащих обмену на израильских солдат и гражданских мужчин-заложников; Израиль же хочет обсудить более широкие вопросы демилитаризации, прежде чем перейти к новому этапу. Израиль подчеркивает, что заключение сделки по освобождению заложников не будет означать отказа от уничтожения ХАМАС, которое страна провозгласила целью противостояния.

Сообщение о согласии ХАМАС на прекращение огня появилось в условиях очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Обстановка обострилась после гибели в Тегеране прежнего главы политбюро группировки Исмаила Хании. ХАМАС, ливанская «Хезболла» и Иран обвинили в атаке Израиль и пообещали ответ. Израильская сторона причастность к гибели Хании не подтверждала.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ХАМАС переговоры Яхья Синвар сектор Газа
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