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Палестино-израильский конфликт ,  
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Сирия поддержала ХАМАС в войне с Израилем

МИД Сирии: Дамаск поддерживает палестинский народ в войне с Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Газа, Палестина
Газа, Палестина (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Сирия поддерживает Палестину в борьбе с Израилем и осуждает «жестокие действия израильской оккупации» против палестинского народа. Об этом заявил МИД страны, передает SANA.

«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе.

Ответ палестинских сил сопротивления «доказывает право палестинского народа создать свое независимое государство на своей земле», добавили в ведомстве.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» поздравила ХАМАС с атакой на Израиль, но воздержалась от открытой поддержки группировки, пишет New Arab. В организации заявили, что «оценивают» ситуацию и поддерживают контакты с руководством ХАМАС.

Начало войны ХАМАС против Израиля уже поддержал Иран. Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии не выразили однозначной поддержки Палестине и призвали обе стороны проявить сдержанность.МИД Катара возложил ответственность за эскалацию на Израиль.

Поддержку Израилю выразили США, Евросоюз, Украина, Грузия и другие страны. Пентагон пообещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки. МИД России назвал войну ХАМАС с Израилем «неожиданной». «Если бы ожидали, не допустили бы этого», — заявил замглавы ведомства и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

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7 октября руководство ХАМАС обвинило Израиль в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и гибели сотен палестинцев и объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы».

Военные ХАМАС взяли в плен десятки израильтян, в том числе военнослужащих. По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС, 908 человек ранены, передает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 198 погибших и 1610 раненых в секторе Газа.

Армия Израиля объявила о полной боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам ХАМАС в регионе, также Минобороны Израиля отчитывалось об ударах дронами по бойцам группировки в приграничных районах.

Теги
ХАМАС Палестина Сирия Израиль «Хезболла»
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