Сирия поддержала ХАМАС в войне с Израилем
Сирия поддерживает Палестину в борьбе с Израилем и осуждает «жестокие действия израильской оккупации» против палестинского народа. Об этом заявил МИД страны, передает SANA.
«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — заявили в сирийском МИДе.
Ответ палестинских сил сопротивления «доказывает право палестинского народа создать свое независимое государство на своей земле», добавили в ведомстве.
Ливанская шиитская группировка «Хезболла» поздравила ХАМАС с атакой на Израиль, но воздержалась от открытой поддержки группировки, пишет New Arab. В организации заявили, что «оценивают» ситуацию и поддерживают контакты с руководством ХАМАС.
Начало войны ХАМАС против Израиля уже поддержал Иран. Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии не выразили однозначной поддержки Палестине и призвали обе стороны проявить сдержанность.МИД Катара возложил ответственность за эскалацию на Израиль.
Поддержку Израилю выразили США, Евросоюз, Украина, Грузия и другие страны. Пентагон пообещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки. МИД России назвал войну ХАМАС с Израилем «неожиданной». «Если бы ожидали, не допустили бы этого», — заявил замглавы ведомства и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.
7 октября руководство ХАМАС обвинило Израиль в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и гибели сотен палестинцев и объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы».
Военные ХАМАС взяли в плен десятки израильтян, в том числе военнослужащих. По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС, 908 человек ранены, передает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 198 погибших и 1610 раненых в секторе Газа.
Армия Израиля объявила о полной боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам ХАМАС в регионе, также Минобороны Израиля отчитывалось об ударах дронами по бойцам группировки в приграничных районах.