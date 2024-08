Смогут ли посредники подтолкнуть Израиль и ХАМАС к прекращению огня

США, Египет и Катар призвали Израиль и ХАМАС провести переговоры 15 августа, чтобы ознакомиться с финальным предложением о прекращении огня и обмене заложниками. Каковы шансы на успех переговоров — в статье РБК

Фото: Amir Levy / Getty Images

Что известно о приглашении к переговорам

8 августа лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара, которые выступают посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, выпустили совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. «Мы втроем и наши команды неустанно работали в течение многих месяцев, чтобы разработать рамочное соглашение, которое сейчас находится на рассмотрении, и осталось согласовать только детали его реализации», — говорится в документе.

Международные посредники предложили воюющим сторонам встретится 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «закрыть все оставшиеся пробелы и приступить к реализации сделки без дальнейших задержек». «Больше нельзя терять ни секунды, и ни у одной из сторон нет никаких оправданий для дальнейшего промедления. Настало время освободить заложников, прекратить огонь и выполнить это соглашение», — подчеркивается в заявлении.

Вскоре после его публикации канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что отправит делегацию на переговоры 15 августа, чтобы «завершить работу над деталями реализации рамочного соглашения» об освобождении заложников.

От ХАМАС пока ответа не поступало. Более того, неясно, кто сможет представлять группировку на переговорах — прежний глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля, а его преемник Яхья Синвар скрывается в секторе Газа и вряд-ли появится на публике, отмечает The New York Times. Между тем, Times of Israel сообщил, что после смерти Хании руководить переговорами будет проживающий в Дохе член ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Как может выглядеть итоговое соглашение между Израилем и ХАМАС

В совместном заявлении посредников говорится, что предложенный проект соглашения основан на принципах, изложенных президентом США Джо Байденом 31 мая и одобренных резолюцией № 2735 Совета Безопасности ООН. Посредники заявили, что при необходимости готовы сами предоставить сторонам итоговый текст соглашения, «который разрешает оставшиеся вопросы реализации так, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон».

Общие рамки соглашения, обрисованные Байденом в конце мая, предусматривали три фазы.

Первая фаза продлится шесть недель, в это время будет достигнуто полное прекращение огня, а израильские военные покинут все населенные пункты сектора Газа. В этот же период ХАМАС освободит часть удерживаемых заложников (их число не уточняется) — женщин, стариков и раненых — и отдаст часть тел погибших пленников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Одновременно стороны приступят к переговорам о долгосрочном урегулировании конфликта, — если на это понадобится больше шести недель, то перемирие будет продлено.

Вторая фаза предполагает освобождение всех оставшихся заложников, включая израильских военнослужащих мужского пола, а также полный вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа.

предполагает освобождение всех оставшихся заложников, включая израильских военнослужащих мужского пола, а также полный вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. На третьей фазе должны быть переданы все оставшиеся тела погибших израильских заложников и начаться восстановление сектора Газа.

По последним официальным данным, датированным 25 июня, в плену у ХАМАС остаются 120 человек, 44 из них считаются погибшими. 6 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время операции в Нусейрате освободила четырех заложников, включая обладателя двойного гражданства Израиля и России Андрея Козлова. Первое и пока единственное соглашение о прекращении огня действовало с 24 по 30 ноября, когда ХАМАС отпустила 81 израильтянина и 24 иностранца.

Высокопоставленный чиновник администрации США, который провел брифинг для американских журналистов в преддверии обнародования совместного заявления стран-посредников, не стал уточнять, как именно выглядит окончательный проект соглашения, но отметил, что документ предполагает уступки в ту или иную сторону по некоторым деталям, например, по последовательности освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. По словам американца, между сторонами сохраняются разногласия по четырем-пяти пунктам, и в совокупности они выглядят как непреодолимые. Но в отношении каждого из них по отдельности есть «определенное пространство для торга», так что прогресс возможен.

По данным Times of Israel, разногласия Израиля и ХАМАС в том числе касаются тем переговоров между первой и второй фазами: группировка хочет посвятить их количеству и поименному списку палестинцев, подлежащих обмену на израильских солдат и гражданских мужчин-заложников; Израиль же хочет обсудить более широкие вопросы демилитаризации прежде, чем перейти к новому этапу. Израильские власти продолжают подчеркивать, что заключение сделки по освобождению заложников не будет означать отказа от такой военной цели, как уничтожение ХАМАС.

29 июля ХАМАС обвинил Израиль в выдвижении новых требований, которые препятствуют скорейшему достижению соглашения. Канцелярия Нетаньяху заявила, что не вносила никаких поправок в проект. «Как раз наоборот, к этому моменту именно ХАМАС потребовал 29 изменений и не отреагировал на первоначальное предложение», — заявили в офисе израильского премьера.

Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил журналистам, что соглашение вряд ли будет заключено 15 августа. «Предстоит еще проделать значительный объем работы, но мы верим, что по тем вопросам, что остались, действительно можно найти компромисс, и нам действительно нельзя терять ни минуты», — отметил он. А самим переговорам 15 августа, вероятно, будут предшествовать подготовительные консультации, которые начнутся в ближайшее время.

Как на переговорах скажется убийство Хании

Предстоящие переговоры значительно осложняет гибель главы политбюро ХАМАС. Хания приехал в конце июля в Тегеран для участия в инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что по резиденции, где остановился Хания, был нанесен удар снарядом малой дальности с боеголой частью весом 7 кг. Но источники The New York Times утверждали, что в здании взорвалась бомба, заложенная несколькими месяцами ранее.

Иранские власти считают, что за убийством стоит Израиль. Власти еврейского государства никак не комментируют свою причастность к атаке, однако The Washington Post выяснила: Израиль уведомил США, что несет ответственность за ликвидацию Хании. 6 августа новым главой политбюро ХАМАС стал ее лидер в секторе Газа и один из сооснователей военного крыла Яхья Синвар. Израильские власти считают его ответственным за атаку ХАМАС 7 октября, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал назначение Синвара «еще одной веской причиной для того, чтобы быстро устранить его и стереть эту мерзкую организацию с лица земли».

Пока убийство Хании не оказало существенного влияния на динамику конфликта в секторе Газа, считает Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН. «И без подобных ликвидаций переговоры неоднократно срывались из-за принципиальных различий в позициях сторон. Яхья Синвар и ранее имел крайне существенное влияние, и заключение договоренностей во многом зависело от него, — отметила она в беседе с РБК. — Именно поэтому очень сложно прогнозировать, какой конкретно фактор может оказать критически значимое влияние на заключение соглашения в этот раз».

Тем временем Иран и проиранская ливанская группировка «Хезболла» готовятся нанести удары возмездия по Израилю. Axios пишет, что американские чиновники считают соглашение о прекращении огня в секторе Газа единственной возможностью снизить региональную напряженность. Подталкивая Израиль и ХАМАС к переговорам, администрация Байдена рассчитывает удержать Иран и «Хезболлу» от нападения на Израиль и одновременно добиться дипломатического урегулирования конфликта в Газе, утверждает издание.

На заседании 31 июля главы израильских спецслужб «Моссад» и «Шабак» обвинили Нетаньяху в препятствовании заключения соглашения об освобождении заложников — детали их ожесточенной дискуссии обнародовал израильский 12-й канал. «Сделка уже есть. Если мы будем медлить, то можем упустить возможность. Мы должны ею воспользоваться», — якобы заявил глава «Моссада» Давид Барнеа. Израильский премьер в ответ обвинил своих подчиненных в том, что они слабые переговорщики и не знают, как «вести жесткие переговоры». «Вместо того, чтобы давить на своего премьер-министра, надавите на Синвара», — цитирует премьера телеканал.

12-й канал не указал источники своей информации; офис премьер-министра Израиля вскоре опроверг его сообщение, отдельно отметив, что Барнеа ничего не говорил о наличии готового соглашения. Однако два израильских источника заявили NYT, что среди израильских военных и разведсообщества преобладает мнение, что соглашение с ХАМАС может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Нетаньяху откажется от некоторые из своих условий.

В Израиле регулярно проходят массовые акции, участники которых призывают к скорейшему заключению сделки с ХАМАС; такую позицию разделяют близкие остающихся в плену израильтян и освобожденные заложники, включая Козлова. Против соглашения выступают крайне правые союзники Нетаньяху по коалиции — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и министр финансов в Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм»). Они неоднократно угрожали, что в случае сделки с ХАМАС их партии покинут правительство, развалив коалицию и спровоцировав досрочные выборы.

Самарская отмечает, что затягивание боевых действий лишь усилит общественное напряжение, а критика правительства Нетаньяху продолжит нарастать. «С другой стороны, после окончания боевых действий неизбежно проведение расследования и привлечение к ответственности тех, кто не смог предотвратить события 7 октября — и нынешнее политическое руководство Израиля практически наверняка не сможет остаться на своих местах», — предположила эксперт.

Срыв переговоров, запланированных на 15 августа, вряд ли серьезно ухудшит и без того сложное положение израильского правительства и лично Биньямина Нетаньяху, считает Самарская. Хотя значительная часть израильтян выступает за сделку, поясняет она, многие не готовы согласиться на условия ХАМАС и считают, что на серьезные уступки идти не стоит.