В ФРГ объяснили размещение ракет США необходимостью сдерживания России

Германия много лет находится в зоне досягаемости российских ракет, размещение дальнобойного оружия США позволит сохранить баланс в сдерживании Москвы, считает министр финансов ФРГ. Россия предупреждала о зеркальном ответе

Дальнобойное оружие США призвано создать баланс в сдерживании России, в Германии будут размещены современные управляемые ракеты, заявил в интервью медиагруппе Funke министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Германия уже много лет находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерное оружие. Вот почему для нас крайне важно создать баланс в сдерживании, — сказал он. — Планируемое размещение ракет средней дальности является важным вкладом в это».

Линднер считает, что трансатлантическое партнерство не становится слабее на фоне подготовки США к предстоящим президентским выборам. «Даже с трудными собеседниками нам придется сделать все возможное, чтобы убедить США, что участие в Европе отвечает их собственным интересам», — заключил министр.

10 июля США анонсировали размещение на территории Германии дальнобойных ракет, в частности SM-6 и Tomahawk, и гиперзвукового оружия с 2026 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал это «очень хорошим решением», которое вписывается в стратегию безопасности федерального правительства. Он также отмечал, что в последнее время в России произошло «невероятное наращивание вооружений», что несет потенциальную угрозу для Европы. Размещение американских ракет, по его словам, призвано в том числе помочь в сдерживании Москвы. Однако некоторые члены Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит Шольц, выступили против этого решения, указав на риски обострения конфликта между Западом и Россией.

Президент России Владимир Путин предупреждал о зеркальном ответе Москвы на размещение ракет средней и меньшей дальности США в любом регионе. Он также рассказал о поручении промышленникам начать производство таких снарядов на фоне выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

О начале производства ракет, запрещенных ДРСМД, Путин говорил еще в сентябре 2019 года. Тогда он отмечал, что Россия не будет размещать такие вооружения первой.