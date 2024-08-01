В партии Шольца не поддержали размещение американских ракет в Германии

Размещение американских ракет в Германии обострит конфликт между Западом и Россией, заявили в партии Шольца. Депутаты СДПГ призывают обсудить вопрос в бундестаге, в Минобороны не видят в этом необходимости

Олаф Шольц (слева) и Рольф Мютцених (Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press)

Некоторые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, выступили против его решения разместить на территории страны высокоточные ракетные комплексы США, сообщает Politico.

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених считает, что «не каждое оружие сразу же сделает Германию безопаснее». Ранее он предупреждал, что размещение американских ракет еще больше обострит конфликт между Западом и Россией. По словам Мютцениха, одна из проблем заключается в том, что до сих пор неясно, сможет ли Берлин решать, как будет использовано это вооружение.

Politico отмечает, что развертывание ракет США не требует одобрения в бундестаге, поскольку не предполагает государственных расходов, а контролировать процесс будут не немецкие военные. Несмотря на это, члены СДПГ предупредили других законодателей, что собираются в сентябре инициировать обсуждение этого вопроса в парламенте.

К обсуждению призвал и замглавы крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль. «Если о настолько важном решении будет объявлено только на пресс-конференции, мы потеряем необходимую поддержку в парламенте и в обществе», — полагает он. В то же время депутат поддержал размещение дальнобойных ракет США в Германии, назвав это «необходимым ответом НАТО» на угрозы со стороны России. Однако министр обороны Борис Писториус считает, что «это не та тема, которую нужно обсуждать в парламенте заранее».

Согласно планам, о которых Германия и США объявили на саммите НАТО, на немецкой территории с 2026 года будут размещены крылатые ракеты Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковые ракеты. Развертывание будет иметь «эпизодический» характер, Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано. По словам Шольца, размещение ракет в Германии — сдерживающий фактор, призванный гарантировать, «что войны не будет».

Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Президент Владимир Путин предупредил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности. Замглавы МИДа Сергей Рябков не исключил, что Москва в ответ может развернуть ракеты в том числе с ядерным вооружением.