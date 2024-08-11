Командующий бундесвера в Гамбурге оценил сроки конфликта с Россией
Германия исходит из того, что Россия может атаковать страны НАТО через пять лет, в связи с чем разрабатывает оперативный план обороны, заявил в интервью Welt командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.
«Оперативный план Германии представляет собой «живой документ», который постоянно пересматривается и корректируется. Независимо от его статуса мы знаем, что должны быть в состоянии противостоять российскому нападению в течение пяти лет. Это требование, которое озвучил нам генеральный инспектор бундесвера. Мы предполагаем, что Россия сможет проверить НАТО обычными средствами примерно через пять лет», — ответил он на вопрос о возможной войне.
Как уточняет Welt, Германия начала разработку оперативного плана после начала военной операции на Украине, его первая версия появилась в марте 2024 года. В настоящее время 16 федеральных земель ФРГ вносят свои корректировки в этот документ.
«Мои внутренние солдатские часы работают и говорят мне, что через пять лет нам придется быть социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе. Вся Германия должна быть готова к войне. Это важнейшая общая задача для политиков, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле. Речь также идет о критической инфраструктуре, особенно в Гамбурге, а также о функции порта для поддержки НАТО», — добавил военный.
Западные политики неоднократно утверждали о возможном противостоянии с Москвой в случае ее победы в конфликте на Украине. В частности, американский лидер Джо Байден допускал российскую атаку на страны НАТО. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил об отсутствии территориальных претензий к альянсу, а также «геополитического, экономического, политического и военного» интересов к подобному противостоянию.
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