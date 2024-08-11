Командующий бундесвера в Гамбурге оценил сроки конфликта с Россией

Командующий бундесвера в Гамбурге заявил об угрозе войны с Россией через 5 лет

Боевые действия между Россией и НАТО могут начаться через 5 лет, ФРГ разрабатывает оперативный план обороны, рассказал командующий бундесвера. Путин утверждал об отсутствии территориальных претензий Москвы к членам альянса

Михаэль Гисс (Фото: Jonas Walzberg / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Германия исходит из того, что Россия может атаковать страны НАТО через пять лет, в связи с чем разрабатывает оперативный план обороны, заявил в интервью Welt командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

«Оперативный план Германии представляет собой «живой документ», который постоянно пересматривается и корректируется. Независимо от его статуса мы знаем, что должны быть в состоянии противостоять российскому нападению в течение пяти лет. Это требование, которое озвучил нам генеральный инспектор бундесвера. Мы предполагаем, что Россия сможет проверить НАТО обычными средствами примерно через пять лет», — ответил он на вопрос о возможной войне.

Как уточняет Welt, Германия начала разработку оперативного плана после начала военной операции на Украине, его первая версия появилась в марте 2024 года. В настоящее время 16 федеральных земель ФРГ вносят свои корректировки в этот документ.

«Мои внутренние солдатские часы работают и говорят мне, что через пять лет нам придется быть социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе. Вся Германия должна быть готова к войне. Это важнейшая общая задача для политиков, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле. Речь также идет о критической инфраструктуре, особенно в Гамбурге, а также о функции порта для поддержки НАТО», — добавил военный.

Гисс начал военную карьеру в 1983 году, получил звание полковника, отмечает Welt. С 2018-го занимает должность командующего региональным командованием бундесвера в Гамбурге, ранее нес службу во флоте, в том числе в рамках миссии НАТО в качестве командира фрегата Emden.

Западные политики неоднократно утверждали о возможном противостоянии с Москвой в случае ее победы в конфликте на Украине. В частности, американский лидер Джо Байден допускал российскую атаку на страны НАТО. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил об отсутствии территориальных претензий к альянсу, а также «геополитического, экономического, политического и военного» интересов к подобному противостоянию.