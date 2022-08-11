В Совфеде допустили «кардинальные меры» в ответ на действия Латвии

России от решения признать ее спонсором терроризма «ни холодно, ни жарко», а вот Латвия «может очень сильно потерять от того, что ссорится со своим соседом на пустом месте», заявили в Совфеде

Вид на здание Совета Федерации РФ (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

У России есть рычаги воздействия на Латвию, и ответ на ее «возмутительные» решения может быть очень серьезным, заявили РБК опрошенные сенаторы. Ранее Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз россиянам.

«Я считаю, что латвийский сейм абсолютно безответственно поступает. Он, по сути, разрушает собственное государство, потому что ссорится с таким великим соседом, как Россия, которая дала в свое время Латвии независимость, которая освободила Латвию от немецко-фашистских захватчиков. Подобные заявления говорят только о том, что там политики живут в каком-то иллюзорном мире, который нарисовали британцы, американцы. И они не понимают, что их используют в качестве таранов», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Однако «тараны, как правило, первыми рушатся и приходят в негодность», продолжил он. «И я не исключаю, что Россия может принять кардинальные меры по взаимоотношениям с Латвией, а может вообще поставить вопрос о целесообразности поддержки дипломатических отношений с этой страной. И Латвия потеряет гораздо больше от ответных шагов России, чем то, что она натворила сегодня», — сказал сенатор. И если от самого решения признать Россию спонсором терроризма «нам ни холодно, ни жарко», то сама Латвия «может очень сильно потерять от того, что ссорится со своим великим соседом, причем на пустом месте», — добавил он.

Такими действиями Латвия, «которая из себя совершенно ничего не представляет в политическом, экономическом, культурном плане, в вопросах соблюдения прав человека, не может ничего серьезного произвести и фактически во всех этих направлениях является страной-изгоем», хочет как-то «выделиться из общего ряда таких же стран», отметил в беседе с РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, если можно было бы устроить откровенную дискуссию о том, что происходит на Украине, то «как раз Латвия, которая поставляет оружие Украине, очень быстро оказалась бы страной — пособником терроризма».

«Латвии такие решения в конце концов аукнутся. Если она думает, что она находится под защитой стран НАТО, то эта защита весьма такая призрачная. У нас есть рычаги воздействия на Латвию. Если мы полностью перекроем движение грузов через Латвию, это будет очень серьезным ответом по тем решениям возмутительным, которые она принимает», — заявил Цеков.

Он также прокомментировал призыв Латвии к ЕС приостановить выдачу виз россиянам. По его словам, страны, которые выступают за данную меру, «очень много говорят о правах человека, а сами сплошь и рядом их нарушают». «Есть же люди, которые едут лечиться, решать вопросы экономического плана. Они хотят запретить вообще какие-либо передвижения граждан России в Евросоюз? Тогда стройте забор, только повыше, чтобы самолеты не могли через этот забор перелететь, и живите тогда своей жизнью отдельно от России. Но отдельно от России ни Латвии, ни другим странам жить не получится», — сказал Цеков.

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Неприемлемым тему запрета выдачи шенгенских виз россиянам назвал в разговоре с РБК и замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Во-первых, такой запрет прямо нарушает права и свободы человека и «все демократические нормы», поскольку никто не имеет права препятствовать общению между семьями, даже если они живут в разных странах, отметил он. Во-вторых, продолжил депутат, это противоречит нормативным правилам самого Евросоюза. «И когда под задачу, под желание навредить России Европа готова обсуждать такие вещи, значит, там плохо не только с правами человека, но и с нормами демократии, еще и с правовым государством, о чем так много на всех углах трещали наши западные партнеры», — сказал Новиков.

Помимо этого запретить выдачу виз россиянам будет плохой идеей в условиях экономического кризиса, поскольку такое решение приведет к потерям туристической отрасли, отметил он. «В Европу многие граждане России ездили, наполнялись культурным наследием европейским. Так что это тоже серьезный момент, и ничего хорошего Европе не принесет», — сказал депутат.

Как считает Новиков, своим решением Латвия «допустила политический просчет», поскольку, «поставив препоны взаимодействия с российским населением», лишит себя же возможности «сепарировать россиян на тех, кто лоялен и интересен, и на тех, кто враждебен». По его словам, до сих пор Европа «умела использовать механизмы, связанные с выдачей виз, для того чтобы поддерживать своих сторонников в России». И если она поддержит призыв Латвии, то сама же утратит «возможность пытаться влиять на политическую ситуацию внутри России».«Так что, думаю, внутри Европы еще должен состояться спор на эту тему. Не считаю, что решение общего характера в рамках ЕС уже предопределено», — сказал Новиков.

Что касается признания России спонсором терроризма, то эта тема «активно муссировалась в последнее время» и для властей, прежде всего для Министерства иностранных дел «не является новостью». «Она назревала в течение некоторого времени, поэтому попытка объявить Россию спонсором терроризма должна получить соответствующий ответ. Я убежден в том, что меры реагирования на уровне реагирования Министерства иностранных дел продуманы, проработаны, предложены, руководством страны будут реализованы», — заключил депутат.