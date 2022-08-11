Reuters узнал о провале плана Байдена по пересмотру пошлин с Китаем
Администрация президента США Джо Байдена предпринимала попытки добиться пересмотра торговых пошлин с Пекином, однако военные учения КНР вокруг Тайваня свели инициативу на нет, сообщает Reuters.
По данным источников агентства, из-за рекордной инфляции в США команда Байдена в течение нескольких месяцев пыталась снизить пошлины на китайский импорт, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по их словам, ситуация вокруг Тайваня изменила мнение Вашингтона относительно возможного пересмотра или отмены пошлин.
«Я думаю, что Тайвань изменил все», — рассказал источник Reuters, знакомый с обсуждением инициативы.
Еще один собеседник агентства указал, что односторонняя отмена некоторых тарифов США на китайский импорт была отложена отчасти потому, что Китай не проявил никакой готовности предпринять ответные действия или выполнить свои обязательства по торговой сделке.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил Reuters, что экономические и торговые отношения между двумя странами столкнулись с «серьезными» проблемами. «Визит (Пелоси) подорвал политическую основу китайско-американских отношений и неизбежно приведет к серьезному нарушению обменов и сотрудничества между двумя сторонами», — сказал он.
Администрация Трампа еще в 2019 году ввела 10-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд и 25-процентные на товары общим объемом $250 млрд. Всего тарифы были введены для более чем 2200 категорий импорта, включая многие критически важные промышленные компоненты и химические вещества. Когда Байден вступил в должность в январе 2021 года, он восстановил только 352 из них.
Очередное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном произошло из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Она назвала поездку на Тайвань признаком поддержки со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая», и начав масштабные военные учения со стрельбами у острова.
США сочли китайские военные учения «безответственной провокацией» и призвали немедленно прекратить маневры. По данным Politico, военное командование США пыталось связаться с коллегами из китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы. В то же время Вашингтон подчеркивал, что поездка Пелоси соответствует политике «одного Китая».
Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».