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Глава штаба Бабарико попросила белорусов поберечь себя

Ранее в этот день были опубликованы видеообращения соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской и ее соратницы Вероники Цепкало

Video

Мария Колесникова, глава избирательного штаба арестованного белорусскими властями Виктора Бабарико, выступила с видеообращением о текущей ситуации в стране. Видеозапись выступления опубликовало издание Tut.by.

В нем она попросила власти прислушаться к воле народа, а белорусов — поберечь себя и окружающих, поскольку «наши жизни, здоровье, свобода и безопасность — это самое важное».

«Мы просим действующую власть остановить насилие, прислушаться к воле народа. Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, их не запугать и не задобрить. Им нужны перемены», — сказала Колесникова.

В середине июля избирательные штабы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты.

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Бабарико был задержан по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, Цепкало покинул страну и вместе с детьми уехал в Россию, после того как узнал, что его собираются арестовать.

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Ранее были опубликованы два видеообращения Светланы Тихановской. В одном она объяснила, почему решила покинуть Белоруссию и уехать в Литву.

«Я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и это решение я приняла абсолютно самостоятельно. <...> Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала Тихановская и призвала всех беречь себя.

Позже государственные СМИ Белоруссии опубликовали еще одно обращение, где Тихановская зачитала призыв не выходить на улицы и не конфликтовать с властями. Колесникова тогда объяснила, что запись, скорее всего, была сделана в помещении ЦИК, куда Тихановская пришла подавать жалобу. «Следующие три часа Светлана провела в этой комнате с двумя представителями силовых структур, имена которых и принадлежность неизвестны», — рассказала Колесникова.

Жена Валерия Цепкало Вероника в этот же день записала видеообращение, в котором призвала международное сообщество признать Тихановскую избранным белорусским президентом. «Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — сказала она.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, репрессии, Александр Лукашенко
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