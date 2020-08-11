Глава штаба Бабарико попросила белорусов поберечь себя

Ранее в этот день были опубликованы видеообращения соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской и ее соратницы Вероники Цепкало

Video

Мария Колесникова, глава избирательного штаба арестованного белорусскими властями Виктора Бабарико, выступила с видеообращением о текущей ситуации в стране. Видеозапись выступления опубликовало издание Tut.by.

В нем она попросила власти прислушаться к воле народа, а белорусов — поберечь себя и окружающих, поскольку «наши жизни, здоровье, свобода и безопасность — это самое важное».

«Мы просим действующую власть остановить насилие, прислушаться к воле народа. Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, их не запугать и не задобрить. Им нужны перемены», — сказала Колесникова.

В середине июля избирательные штабы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты.