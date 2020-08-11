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Адвокат Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать

Адвокат Мария Колесникова, представляющая интересы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в беседе с РБК прояснила обстоятельства видеозаписи, на которой Тихановская зачитала текст с призывом к гражданам Белоруссии не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

«Мы вместе приехали к комиссии в 16:00, Светлана и ее адвокат Максим Знак вместе проследовали в кабинет Ермошиной, потом Знак оттуда вышел, кабинет покинул и Ермошина, следующие три часа Светлана провела в этой комнате с двумя представителями силовых структур, имена которых и принадлежность неизвестна», — рассказала РБК Мария Колесникова.

Она сообщила, что пыталась связаться с Тихановской, звонила и отправляла ей смс-сообщения, однако она не получила ответа.

«Из этого видео, второе, скорее всего, записано там, в ЦИК. Мы видели, как к ней приходят несколько людей с сумками, похожими на сумки для видеоборудования», — добавила адвокат.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

11 августа Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видеобращение Тихановской. Текст обращения Тихановской также обнародовало государственное информагентство БелТА. 

На записи видно, как Тихановская, опустив глаза, читает явно записанный текст. В обращении она поблагодарила граждан Белоруссии за участие в выборах президента, а также призвала соотечественников не противостоять милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

Video

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным предварительным итогам голосования, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 9,9%.

В штабе Тихановской не признали результаты выборов и потребовали мирной передачи власти.

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11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская прибыла в прибалтийскую страну из Белоруссии. По словам литовского дипломата, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.

Пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина сообщила РБК, что Тихановская могла принять решение об отъезде в интересах собственной безопасности и своих детей.

Теги: Светлана Тихановская, адвокат, выборы президента Белоруссии
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