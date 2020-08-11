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Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Вероника Цепкало
Вероника Цепкало (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение к оппозиционному кандидату Светлане Тихоновской, в котором призвала международное сообщество признать ее белорусским президентом. Видео опубликовал Tut.by.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — сказала Цепкало.

Она также попросила мировое сообщество помочь освободить политических заключенных и провести демократические выборы.

По словам Цепкало, она вместе с мужем поддерживают Тихановскую и понимают, что 9 августа та победила на выборах президента Белоруссии. При этом Цепкало отметила, что видела утреннее видеообращение Тихановской, записанное в ЦИК.

«Знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности», — заявила оппозиционерка. Она обратилась и к силовикам с просьбой остановиться и прекратить насилие.

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, выборы
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