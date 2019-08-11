Глава ядерного центра назвал имена погибших при взрыве ракеты сотрудников

Как заявил глава администрации Сарова Алексей Голубев, сотрудники института погибли «при выполнении задания государственного значения». Он подписал постановление о введении общегородского траура. В понедельник, 12 августа пройдут похороны погибших.

Как ранее сообщили РБК в «Росатоме», погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Специалисты знали о «потенциальной опасности проводимых работ», отметили в госкорпорации. По данным «Росатома», взрыв на полигоне произошел после завершения испытаний на морской платформе. В результате еще трое специалистов получили ранения.

О происшествии на полигоне в Арханельской области 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство заявило, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, но не уточнило, о какой именно разработке идет речь и где именно произошел инцидент. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска.

Днем 8 августа власти Северодвинска сообщили, что в городе после ЧП было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона. Позднее эта информация была удалена с официального сайта города, поскольку ситуация находится в компетенции Минобороны.

Обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации, заявил Reuters cтарший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда. Он добавил, что о разработке в России ракеты с ядерным двигателем уже сообщалось ранее. О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в послании Федеральному собранию в прошлом году говорил президент Владимир Путин.