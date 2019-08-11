Глава ядерного центра назвал имена погибших при взрыве ракеты сотрудников

Директор Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») Валентин Костюков назвал имена пяти сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области. О личностях погибших он сообщил, выступая на телевидении Сарова, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Список погибших:
- Алексей Вьюшин, который разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение;
- Евгений Коротаев, ведущий инженер-электроник отдела;
- Вячеслав Липшев, начальник научно-испытательной группы;
- Сергей Пичугин, инженер по испытаниям 1 категории;
- Владислав Яновский, заместитель начальника научно-испытательного отделения
«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями, — заявил Костюков. — Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях».