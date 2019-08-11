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Глава ядерного центра назвал имена погибших при взрыве ракеты сотрудников
Власти Сарова ранее объявили общегородской траур в связи с гибелью пятерых работников института во время ракетных испытаний, проведенных на морской платформе. Их похороны пройдут 12 августа
Валентин Костюков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Директор Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») Валентин Костюков назвал имена пяти сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области. О личностях погибших он сообщил, выступая на телевидении Сарова, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Список погибших:

  • Алексей Вьюшин, который разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение;
  • Евгений Коротаев, ведущий инженер-электроник отдела;
  • Вячеслав Липшев, начальник научно-испытательной группы;
  • Сергей Пичугин, инженер по испытаниям 1 категории;
  • Владислав Яновский, заместитель начальника научно-испытательного отделения

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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях реактивного двигателя

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями, — заявил Костюков. — Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях».

Как заявил глава администрации Сарова Алексей Голубев, сотрудники института погибли «при выполнении задания государственного значения». Он подписал постановление о введении общегородского траура. В понедельник, 12 августа пройдут похороны погибших.

Как ранее сообщили РБК в «Росатоме», погибшие сотрудники занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Специалисты знали о «потенциальной опасности проводимых работ», отметили в госкорпорации. По данным «Росатома», взрыв на полигоне произошел после завершения испытаний на морской платформе. В результате еще трое специалистов получили ранения.

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«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

О происшествии на полигоне в Арханельской области 8 августа сообщило Минобороны. Ведомство заявило, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, но не уточнило, о какой именно разработке идет речь и где именно произошел инцидент. Информагентства отмечали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска.

Днем 8 августа власти Северодвинска сообщили, что в городе после ЧП было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона. Позднее эта информация была удалена с официального сайта города, поскольку ситуация находится в компетенции Минобороны.

Обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации, заявил Reuters cтарший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда. Он добавил, что о разработке в России ракеты с ядерным двигателем уже сообщалось ранее. О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в послании Федеральному собранию в прошлом году говорил президент Владимир Путин.

Авторы: Наталия Анисимова, Наталья Галимова
Теги: «Росатом», ракетные испытания
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