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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
В госкорпорации заявили, что после ракетных испытаний, проведенных на морской платформе, произошло возгорание топлива ракеты с последующим взрывом

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, уточнили в госкорпорации.

«Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — сказали в госкорпорации. Прощание с погибшими состоится 12 августа, добавили там.

Собеседник отметил, что финансовая ответственность за будущее семей погибших лежит на «Росатоме». «Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — добавил он.

Общество
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях реактивного двигателя

В четверг, 8 августа, в Минобороны сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого два человека погибли и шесть пострадали. 

После аварии на сайте администрации Северодвинска опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем уточнялось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Однако позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили РБК, что это было сделано, «потому что ситуацией занимается Минобороны».

Общество
Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда в разговоре с Reuters заявил, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации, и отметил, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем. О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в прошлом году.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Виктория Полякова
Теги: «Росатом»
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«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками
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