В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

В госкорпорации заявили, что после ракетных испытаний, проведенных на морской платформе, произошло возгорание топлива ракеты с последующим взрывом

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, уточнили в госкорпорации.

«Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — сказали в госкорпорации. Прощание с погибшими состоится 12 августа, добавили там.

Собеседник отметил, что финансовая ответственность за будущее семей погибших лежит на «Росатоме». «Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас», — добавил он.