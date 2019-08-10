«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты

«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты

ЧП при испытании ракеты на морской платформе, в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома», произошло в результате стечения целого ряда факторов. Об этом сообщили РБК в департаменте коммуникаций госкорпорации.

«Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий», — сообщил собеседник. По его словам, специалисты госкорпорации, безусловно, знали о «потенциальной опасности проводимых работ». «Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — сказали в пресс-службе.

«Ростатом» также пообещал взять на себя финансовую ответственность за будущее семей погибших сотрудников.

8 августа Минобороны, не уточняя конкретное место, сообщило о взрыве на полигоне в Архангельской области, который произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным информагентств, речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска. Позднее стало известно о гибели пяти человек в результате происшествия.