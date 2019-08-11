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Общество ,  
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Власти Сарова назвали дату похорон погибших при взрыве ракеты атомщиков

Власти Сарова объявили общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», сообщили РБК в администрации города. Похороны погибших сотрудников института пройдут в понедельник, 12 августа, уточнила собеседница РБК.

В постановлении об объявлении траура, которое подписал глава администрации города Алексей Голубев, отмечается, что сотрудники института погибли «при выполнении задания государственного значения». В документе не уточняется, о каком именно задании идет речь.

Власти рекомендовали в дни траура приспустить государственные флаги и отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — государственное научное и производственное предприятие, находится в закрытом городе Сарове. Входит в состав госкорпорации «Росатом».

Общество
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

8 августа Минобороны, не уточняя конкретное место, сообщило о взрыве на полигоне в Архангельской области, который произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. По данным информагентств, речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска. Позднее стало известно о гибели пяти человек в результате происшествия.

Власти Северодвинска сообщили, что в городе зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Позже информацию об этом с сайта города удалили, объяснив РБК решение тем, что делом занимается Минобороны. Глава областного управления Роспотребнадзора Роман Бузинов отмечал, что угрозы для здоровья местных жителей нет.

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда в разговоре с Reuters заявил, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации, и отметил, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем. О создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в прошлом году.

Теги: траур, «Росатом», гибель людей, новости РБК
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