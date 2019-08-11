Власти Сарова назвали дату похорон погибших при взрыве ракеты атомщиков

Власти Сарова объявили общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», сообщили РБК в администрации города. Похороны погибших сотрудников института пройдут в понедельник, 12 августа, уточнила собеседница РБК.

В постановлении об объявлении траура, которое подписал глава администрации города Алексей Голубев, отмечается, что сотрудники института погибли «при выполнении задания государственного значения». В документе не уточняется, о каком именно задании идет речь.

Власти рекомендовали в дни траура приспустить государственные флаги и отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — государственное научное и производственное предприятие, находится в закрытом городе Сарове. Входит в состав госкорпорации «Росатом».