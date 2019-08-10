«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

В госкорпорации заявили, что инцидент произошел на военном полигоне во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Пять человек погибли, трое пострадали.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме». Пострадавших госпитализировали в специальное медицинское учреждение. В «Росатоме» пообещали оказать помощь и поддержку семьям погибших.

В госкорпорации не уточнили, где конкретно и когда произошел инцидент.

«Изотопные источники тока используются повсеместно в космических аппаратах. Обычно это безопасно для обслуживающего персонала. При их разрушении люди, находящиеся рядом, могут пострадать. Далеко от места аварии — нет, вряд ли. В изотопных источниках используются разные вещества в качестве топлива: плутоний, прометий, церий. Раньше полоний-210 использовали, теперь нет. Активность совершенно не сравнима с той, которая при серьезных авариях на реакторах», — заявил РБК доктор химических наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков.