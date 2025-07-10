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Война санкций ,  
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Рубио назвал вариант дальнейших действий США в отношении России

Рубио: новые санкции являются одной из опций для США в отношении России
Сюжет
Война санкций
Трамп рассматривает новые санкции как «реальный вариант», но хочет гибкости в вопросах, как и когда они будут применяться, сказал Рубио. Москва считает ограничения незаконными
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Усиление санкций против России — одна из опций, к которым могут прибегнуть США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Журналисты спросили главу Госдепа, намерены ли США ужесточить санкции против России.

Рубио подчеркнул, что президент США может прибегнуть к этой «опции» как в рамках уже имеющихся у него полномочий, так и с дополнительными, которые ему может предоставить конгресс. Сейчас там обсуждается законопроект о новых антироссийских санкциях. Politico писало, что Белый дом требует дать президенту исключительный контроль над новыми мерами и право отменить ограничения.

«Очевидно, президенту нужна гибкость в отношении того, как и когда будут применяться эти санкции, поскольку это дает ему <...> максимальное влияние в любом разговоре и переговорах. Поэтому он говорил об этом как о реальном варианте», — сказал Рубио.

Politico узнало требование Трампа к закону о санкциях против России
Политика
Фото:Ken Cedeno / Reuters

Он отметил, что в ходе дискуссий о содержании законопроекта лидеры обеих палат конгресса выразили готовность продвигаться вперед.

«Мы уже говорили об этом россиянам несколько недель назад. Мы говорили им, что наступит момент, когда что-то подобное может произойти, и мы продолжим говорить об этом, потому что такова реальность», — сообщил госсекретарь США.

На вопрос, наступил ли такой момент, Рубио ответил, что решение остается за президентом США.

«Мы, очевидно, разочарованы тем, что дальнейшего прогресса [в урегулировании конфликта на Украине] не произошло», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп после последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшегося 3 июля, заявил, что не смог достичь никакого прогресса в урегулировании украинского кризиса. Он также отметил, что недоволен прошедшей беседой.

На следующий день после разговора с Путиным Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний позднее назвал разговор «максимально продуктивным» и лучшим за все время, а Трамп пообещал поставить Украине больше оружия (Россия военную помощь Киеву осуждает).

Путин в беседе заявил Трампу, что Россия продолжает искать политическое и переговорное решение конфликта, говорили в Кремле. На слова американского президента о недовольстве итогами разговора там ответили, что Москва внимательно относится ко всем его заявлениям.

Россия осуждает введение санкций и считает их незаконными. С Москвой нельзя разговаривать «языком ультиматумов», подчеркивали в Кремле.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио санкции против России США
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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