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Военная операция на Украине ,  
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Глава разведки Украины допустил возможность перемирия до конца года

Глава разведки Украины Буданов: достигнуть перемирия реально до конца 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Прекращение огня на Украине до конца 2025 года — реалистичная цель, заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов. Путин говорил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной, но в первую очередь будет добиваться собственных целей
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Прекращения огня между Украиной и Россией возможно достигнуть «задолго до конца года», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

«Реалистично ли это сделать — да. Сложно ли это — нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этого», — сказал глава ГУР.

Буданов также выразил уверенность, что США «в ближайшем будущем» продолжат оказывать поддержку Украине и Вашингтон сможет отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп «последователен» в своих действиях и судить о нем по медийным характеристикам не стоит. «Как глава спецслужбы я знаю больше», — добавил он.

В начале июля Politico и NBC сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Информацию подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки собственных запасов.

Позднее Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Украине, чтобы она могла «защищать себя». Он отметил, что речь идет в первую очередь об оборонительных вооружениях, и пообещал «немедленно» отправить Украине десять ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь в поиске дополнительных поставок.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта с Украиной. При этом глава государства подчеркивал, что Россия будет добиваться поставленных целей. Нужный для России результат, по словам Путина, — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира.

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Украина и Россия после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись проектами меморандумов с предложениями по прекращению огня. Путин отмечал, что российская и украинская версии документа «абсолютно противоположны» друг другу. При этом он подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители Киева и Москвы смогут встретиться, когда завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов.

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Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия перемирие Кирилл Буданов
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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