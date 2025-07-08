Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot
Глава Белого дома Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «немедленно отправить» десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.
Обещание прозвучало во время телефонного разговора, который состоялся 4 июля — в ходе беседы президент США также выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.
Накануне Трамп пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.Тот попросил американского лидера разморозить поставки ракет-перехватчиков для Киева. По данным источника Axios, Мерц сообщил Трампу, что Германия даже готова купить Patriot у США — чтобы отправить на Украину.
1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для комплексов Patriot. В Пентагоне решение объяснили «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует нашим приоритетам в обороне». The Economist писал, что Вашингтон поставил на паузу поставки всей военной помощи Киеву, хотя в Госдепе это отрицали.
Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Зеленский заявил, что проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.
Россия осуждает поставки оружия на Украину и указывает, что это только затягивает военный конфликт.
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