Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot

Трамп пообещал Зеленскому «немедленно» отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot и помочь в поиске дополнительных поставок. Это произошло 4 июля — за несколько дней до этого Пентагон отложил поставки части вооружений Киеву

ЗРК «Patriot» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Белого дома Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «немедленно отправить» десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

Обещание прозвучало во время телефонного разговора, который состоялся 4 июля — в ходе беседы президент США также выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Накануне Трамп пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.Тот попросил американского лидера разморозить поставки ракет-перехватчиков для Киева. По данным источника Axios, Мерц сообщил Трампу, что Германия даже готова купить Patriot у США — чтобы отправить на Украину.

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для комплексов Patriot. В Пентагоне решение объяснили «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует нашим приоритетам в обороне». The Economist писал, что Вашингтон поставил на паузу поставки всей военной помощи Киеву, хотя в Госдепе это отрицали.

Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Зеленский заявил, что проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и указывает, что это только затягивает военный конфликт.