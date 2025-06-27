Путин назвал меморандумы России и Украины «прямо противоположными»

Путин назвал «абсолютно противоположными» друг другу меморандумы России и Украины с предложениями по прекращению огня. Свои версии документов стороны подготовили к переговорам в Стамбуле 2 июня

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Меморандумы России и Украины прямо противоположны друг другу, но для поиска пути решения и нужны переговоры, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Минске.Трансляцию ведет РБК.

«Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути», — сказал Путин и добавил, что не видит «ничего удивительного» в том, что меморандумы сильно различаются.

Российская и украинская делегации провели уже две встречи по урегулированию конфликта. Обе прошли в Стамбуле: первая — 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня.

Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня. Первый предусматривает вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное сторонами расстояние. Второй связан с запретом передислокации войск, прекращением мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, началом демобилизации, он также исключает военное присутствие третьих стран.

Российский документ, в частности, предусматривает в числе условий нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России.

Украина передала России и США свою версию этого документа в конце мая. Он содержит требование о безусловном прекращении огня, предполагает, в частности, что территориальные приобретения России после 2014 года не получают признания международного сообщества, а также идею о безусловном возвращении всех «депортированных и незаконно вывезенных» украинских детей.

По итогам встречи 2 июня делегации условились о новом обмене пленными и телами погибших. В июне, в частности, Россия передала Украине тела свыше 6 тыс. погибших военных.

По словам постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что российский меморандум — это «самое лучшее предложение», которое Киев может получить сегодня.