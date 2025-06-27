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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Руководители делегаций России и Украины находятся в оперативном контакте, созваниваются, что уже неплохо, отметил президент России. По его словам, контакты продолжатся после завершения обменов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости / Reuters)

Российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин в Минске. РБК ведет трансляцию.

«В целом, мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», — заявил Путин, подчеркнув, что главы делегаций находятся в постоянном оперативном контакте и «постоянно созваниваются».

Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, добавил Путин.

Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
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Фото: РИА Новости

В Кремле говорили, что дата новой, уже третьей встречи, будет согласована после того, как стороны завершат обмены пленными, о которых они договорились по итогам последних прямых переговоров. Один из таких обменов состоялся накануне.  

Общаясь с журналистами на полях Петербургского междуародного экономического форума Путин предупредил, что условия мира для Украины могут ухудшиться, поэтому ей следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

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