Путин заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной
Российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил президент России Владимир Путин в Минске. РБК ведет трансляцию.
«В целом, мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», — заявил Путин, подчеркнув, что главы делегаций находятся в постоянном оперативном контакте и «постоянно созваниваются».
Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров, добавил Путин.
В Кремле говорили, что дата новой, уже третьей встречи, будет согласована после того, как стороны завершат обмены пленными, о которых они договорились по итогам последних прямых переговоров. Один из таких обменов состоялся накануне.
Общаясь с журналистами на полях Петербургского междуародного экономического форума Путин предупредил, что условия мира для Украины могут ухудшиться, поэтому ей следует как можно скорее сесть за стол переговоров.
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