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Военная операция на Украине ,  
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Кремль предложил объяснить смысл участия России во втором мирном саммите

Песков — об участии России в новом мирном саммите: нужно понимать смысл этого
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Россия открыта для диалога с Украиной, однако, если говорить об участии Москвы в новом мирном саммите, необходимо понимать, о чем там будет идти речь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Вместе с тем он подчеркнул, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева в настоящее время нет повестки, поэтому любые рассуждения о месте его проведения вторичны.

Также, по словам Пескова, итоговые документы вашингтонского саммита НАТО показывают, что Запад не является сторонником мира.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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