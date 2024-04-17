Рябков: Россия откажется от моратория на РСМД при развертывании этих систем США

В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД

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Москва откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США развернут такие системы в любой точке мира, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — цитирует Рябкова ТАСС.

Так замминистра ответил на вопрос о приверженности Москвы мораторию после размещения США на Филиппинах запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем Typhon.

Вопрос о том, когда Москва откажется от моратория, остается открытым, отметил Рябков. Такие решения принимаются на высшем уровне, запрет на использование ракет средней и меньшей дальности объявил президент России Владимир Путин, подчеркнул замглавы МИДа.

Москва и Вашингтон подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые подобные ракеты.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении соглашения из-за разработки ракеты 9М729. В США посчитали, что ракета испытывалась на дальность более 500 км, что противоречит условиям ДРСМД. Трамп заявил о выходе США из договора. Российская сторона отрицала обвинения и также сообщила о выходе из соглашения. В 2019 году ДРСМД прекратил свое действие.

Позднее Москва предложила США и НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности во всех странах НАТО, а также в государствах, которые не входят в альянс. Вашингтон и Брюссель отвергли инициативу. В последние месяцы российский МИД неоднократно заявлял о возможности отменить мораторий. В ведомстве заявили, что США предпринимают действия, которые приведут к появлению в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе средств, запрещенных договором РСМД.