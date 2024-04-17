 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД

Рябков: Россия откажется от моратория на РСМД при развертывании этих систем США
Фото: Oliver Brandt / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Oliver Brandt / imagebroker.com / Global Look Press

Москва откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США развернут такие системы в любой точке мира, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — цитирует Рябкова ТАСС.

Так замминистра ответил на вопрос о приверженности Москвы мораторию после размещения США на Филиппинах запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем Typhon.

Вопрос о том, когда Москва откажется от моратория, остается открытым, отметил Рябков. Такие решения принимаются на высшем уровне, запрет на использование ракет средней и меньшей дальности объявил президент России Владимир Путин, подчеркнул замглавы МИДа.

В МИДе заявили об отсутствии оснований сохранять мораторий по РСМД
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Москва и Вашингтон подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые подобные ракеты.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении соглашения из-за разработки ракеты 9М729. В США посчитали, что ракета испытывалась на дальность более 500 км, что противоречит условиям ДРСМД. Трамп заявил о выходе США из договора. Российская сторона отрицала обвинения и также сообщила о выходе из соглашения. В 2019 году ДРСМД прекратил свое действие.

Позднее Москва предложила США и НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности во всех странах НАТО, а также в государствах, которые не входят в альянс. Вашингтон и Брюссель отвергли инициативу. В последние месяцы российский МИД неоднократно заявлял о возможности отменить мораторий. В ведомстве заявили, что США предпринимают действия, которые приведут к появлению в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе средств, запрещенных договором РСМД.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
США Россия ДРСМД Сергей Рябков
Материалы по теме
В МИДе заявили об отсутствии оснований сохранять мораторий по РСМД
Политика
NYT сообщила об «открытой двери» для ДРСМД в ответах США и НАТО
Политика
США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
Власти заявили о снятии запрета для сноса Арки дружбы народов в Киеве Политика, 18:06
Кредиторы нашли хитрый способ выбивать долги в суде. Как им противостоять Pro, 17:54
Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке о Башкирии Политика, 17:50
Собянин уволил вице-мэра по строительству Политика, 17:50
Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд Инвестиции, 17:45
В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД Политика, 17:45
Поставил антивирус и кибербезопасники не нужны: почему это самообман Pro, 17:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Bitwise предупредила о скором спаде «вынужденного» предложения биткоинов Крипто, 17:38
Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 17:32
Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию Политика, 17:32
Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге Общество, 17:24
Перед дождем ноют колени: существует ли метеозависимость Pro, 17:22
В 2024 году группа «Газпромбанк Лизинг» увеличила поставки автотранспорта Пресс-релиз, 17:21
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев Спорт, 17:20